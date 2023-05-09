Принимающая лекарства из-за обострения заболевания Седокова пожаловалась на лишний вес

Как выяснилось, у знаменитости обострилась крапивница, что привело к неприятным последствиям.

При этом, певица уже несколько дней принимает антигистаминные препараты, но улучшений пока нет. Она также отказалась от регулярных тренировок, что привело к тому, что она прибавила в весе на десять килограммов.

Муж Анны, баскетболист Янис Тимма, помогает ей как может в борьбе с болезнью. Несмотря на все трудности, Седокова не сдаётся и продолжает бороться за своё здоровье.

Одновременно с этим, певица рассказала о своей семейной жизни и важных правилах, которых они с мужем придерживаются. Парочка всегда признается друг другу в любви, после того как уложат детей спать. Супруги также рассказывают, за что они благодарны минувшему дню.

Несмотря на трудности со здоровьем, Анна Седокова продолжает радовать своих поклонников своей музыкой и выступлениями. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и успехов в её творческой деятельности.

Ранее артистка намекнула на некие проблемы в жизни. Артистка призналась, что бросила мужа баскетболиста и абсолютно одна улетела в поисках себя.