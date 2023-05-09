“Нет желания даже подходить к телефону”: понурая Кудрявцева встревожила россиян своим видом

Лера Кудрявцева входит в число тех звезд, кто поддерживает со своими поклонниками тесный контакт. Недавно телеведущая обнародовала в Сети публикацию, которая не на шутку встревожила многих ее поклонников.

Все дело в том, что светлая и всегда радостная Лера Кудрявцева внезапно предстала на монохромном снимке на своей личной странице. Более того, на фото знаменитость сидит в черном костюме, ее глаза спрятаны за солнцезащитными очками.

“Бывают дни, когда нет желания даже подходить к телефону. Хочется побыть одной, подумать, замкнуться в своем мире и никого не впускать. Меланхолия ли это или апатия, а может перезагрузка или переосмысление. Такие дни… А у вас так бывает?”, — обратилась Кудрявцева к поклонникам.

Стоит отметить, что этим Лера не ограничилась. Помимо прочего, ведущая выложила несколько коротких видео, в которых она томно смотрит куда-то вдаль, на фоне в это время играет меланхоличная композиция.

Оказалось, что ни соцсети, ни наступившая весна с погодой за окном не радуют Кудрявцеву. В итоге Лера решила бороться с тоской с помощью рисования. Так она смогла побыть наедине с собой.