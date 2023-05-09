 

“Тревожный звоночек”: психолог прокомментировала фото Костомарова из больницы

09.05.2023, 17:48, Новости дня
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров наконец-то вышел на связь после долгих месяцев борьбы с болезнью в «Коммунарке». Спортсмен запечатлел перемены, произошедшие с ним, на фото, которое он опубликовал в социальных сетях.

Многие люди беспокоились о состоянии Костомарова, чей врачебный диагноз описывал серьезные осложнения, включая отказ почек, легких и микроинсульт. Его состояние было настолько серьезным, что врачам пришлось провести ампутацию ступней и одной кисти.

Спортсмен поблагодарил всех, кто переживал за него и помог ему выкарабкаться из этой сложнейшей ситуации. Роман выразил признательность своим близким, родным и врачам, которые боролись за его жизнь и вытащили его с того света. Олимпийский чемпион понимает, что впереди много трудностей и работы над собой, но с такой колоссальной поддержкой можно преодолеть любые преграды.

Стоит понимать, что восстановление после такого серьезного заболевания будет долгим и непростым. Костомарову предстоит адаптация и реабилитация, а также работа с психологами, чтобы принять новую реальность и найти внутреннюю опору.

Известный психолог Александра Миллер отметила, что на фотографии, которую Роман опубликовал в соцсетях, он выглядит растерянным и опустошенным. «Жизнь поставила его в такие условия и выбора нет. Думаю, что у него происходят сильнейшие внутренние изменения, переоценка жизненных ориентиров, другой взгляд на людей и различные ситуации. Так бывает часто, когда жизнь круто меняется», — заявила психолог Александра.

Психолог также подметила, что даже выбор одежды был неслучаен. Напомним, что спортсмен на фото одет в толстовку с надписью «Без комментариев». Александра Миллер считает это медийным посланием.

Специалист поделилась своим мнением и об эмоциональном состоянии Костомарова. Психолог заявила, что если бы Роман на фото выглядел бодро и воодушевленно, то это могло насторожить поклонников спортсмена. «Тревожный звоночек, что нужна помощь специалиста. Радость в подобной ситуации — сигнал, что психика не воспринимает», — отмечает Александра. Миллер считает, что здесь стандартная история и человеку нужно время, чтобы прийти в себя после тяжелой болезни.


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