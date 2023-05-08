 

“Мы на стороне добра – это самое главное”: глава ЧВК “Вагнер” Пригожин про обвинения западных СМИ в адрес “Оркестра”

08.05.2023, 18:24, Новости дня
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По мнению руководителя “музыкантов”, идеология западных стран всегда была противоположна российской. По его словам, европейские и некоторые североамериканские государства зачастую стараются очернить действия России, запятнать репутацию ее бойцов и перевернуть все с ног на голову.

“Мы находимся на Востоке, и у нас очень разные интересы с точки зрения исторического противостояния. Поэтому, конечно, французы, британцы, американцы — вся западная коалиция всегда найдут, к чему придраться.

Это жизнь, мы живем в борьбе, борьба — наша стихия. Давайте позволим говорить им то, что они говорят. Мы продолжаем делать то, что делаем. Мы на стороне добра, это самое главное”, — заявил глава “Оркестра”.

Тем временем бойцы ЧВК “Вагнер” продолжают освобождение населенного пункта Бахмут (бывший Артемовск) от сил противника. На данный момент “музыкантам” осталось зачистить менее 2,5 километров на западе бывшего Артемовска, где Киев сконцентрировал остатки подразделений.


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