Американский сенатор – власти США игнорируют упадок вооружённых сил страны

В то время как Китай стремительно наращивает свои вооружённые силы, американская армия находится в упадке, предупреждает в своей статье для The Wall Street Journal американский сенатор Томми Тубервиль. При этом, как отмечает политик, вместо того, чтобы сосредоточиться на настоящих проблемах, в вооружённых силах США предпочли сосредоточиться на «национальной одержимости ориентацией, расой и полом».



AP

Во вторник комитет сената США по вооружённым силам заслушал «леденящие душу» показания Управления правительственной отчётности, пролившие свет на упадок вооружённых сил страны: отставание в обслуживании военных кораблей достигает $1,8 млрд; самолёты устаревают; верфи находятся в плачевном состоянии.

Напротив, Китай стремительно наращивает свои вооружённые силы, пишет в своей статье для The Wall Street Journal американский сенатор Томми Тубервиль. Последний отчёт Пентагона о военной мощи Поднебесной показывает, что армия, флот и космические технологии Китая развиваются темпами, которые один из американских адмиралов назвал «захватывающими дух». Военно-морской флот Китая уже самый большой в мире, и становится ещё больше. Более того, по данным Министерства обороны США, Военно-воздушные силы Китая «быстро догоняют западные ВВС».

При этом ситуация в американских вооружённых силах лишь ухудшается. В прошлом году страна впервые столкнулась с кризисом набора в армию. Так, в прошлом году американская армия недополучила 15 тыс. новобранцев, и это в дополнение к 8 тыс. военнослужащим, которых отстранили от службы за невыполнение требования президента Джо Байдена о вакцинации. И всё указывает на то, что в этом году набор может быть ещё хуже: четыре из шести видов вооружённых сил не достигнут своих целей по набору.

Но вместо того, чтобы сосредоточиться на целях армии, способностях солдат или самой службе, в вооружённых силах страны предпочли сосредоточиться на «новой национальной одержимости ориентацией, расой и полом».

Более того, на слушаниях во вторник сенаторы от Демократической партии, казалось, совершенно не интересовались кризисом. Вместо этого, по словам автора статьи, они решили поговорить о его требовании, чтобы каждая кандидатура высокопоставленного военного проходила отдельное голосование в сенате. Так, некоторые демократы заявили, что индивидуальное голосование по 200 кандидатурам представляет собой серьёзную проблему для национальной безопасности. Тубервиль отмечает, что в условиях, когда вооружённые силы не достигают целей по готовности и набору, вероятно, конгрессу следовало бы более внимательно изучить армейских лидеров, чтобы сделать их частью решения, а не частью проблемы.

—