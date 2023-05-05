«Шойгу, Герасимов где, сука, боеприпасы?» – Мы уйдем из Бахмута

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал видеообращение к военному руководству РФ, потребовав предоставить боеприпасы для своей группировки в Украине, а затем заявил, что 10 мая оставит свои позиции в Бахмуте.

Видео, опубликованное пресс-службой бизнесмена, снято на фоне десятков трупов наемников ЧВК Вагнера. Пригожин утверждает, что это боевые потери ЧВК всего лишь за один день 4 мая.

Глава ЧВК Вагнера, обращаясь к министру обороны России Сергею Шойгу и начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову, кричит на них матом. Нецензурная лексика в видео запикана.

Вот что говорит Пригожин на видео:

Это парни «ЧВК Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. А теперь слушайте меня, суки, это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. И те мрази, которые не дают боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов где, сука, боеприпасы? Посмотрите на них, сука!

Вы сидите, твари, в дорогих клубах, ваши дети прутся от жизни, снимают на ютьюбе ролики. Вы думаете о том, что вы — хозяева этой жизни, и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчеты — если вы даете норму боеприпасов, погибших в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это.

Позднее появилось еще одно обращение Евгения Пригожина, в котором он заявил, что 10 мая он планирует вывести своих ЧВК-шников из Бахмута. Причина – отсутствие боеприпасов. Руководитель наемников утверждает, что позиции передаст подразделениям Минобороны РФ.

Обращение Евгения Пригожина, Командования и бойцов ЧВК «Вагнер» к начальнику Генерального штаба, Министру обороны, Верховному главнокомандующему и народу России:

1. 16 марта 2022 года нам было предложено незамедлительно встать на защиту нашей Родины;

2. 19 марта 2022 года все подразделения приехали с различных направлений из Африки и вступили в первый бой;

3. Мы самостоятельно выбрали направление нашего наступления — самый подготовленный укрепрайон ВСУ;

4. 9 мая 2022 года мы взяли населенный пункт Попасная, подарив первую значимую победу на Донбассе;

5. После серии неудач МО РФ на различных участках фронта, 8 октября 2022 года совместно с генералом армии Суровикиным было принято решение о проведении операции «Бахмутская мясорубка»;

6. Операция «Бахмутская мясорубка» показала свою высочайшую эффективность, отвлекла огромное количество сил противника и дала возможность российской армии занять выгодные рубежи обороны и продолжить наступление;

7. В сентябре-октябре 2022 года, во время бегства подразделений МОРФ из Красного Лимана, Изюма и Балаклеи, подразделения ЧВК «Вагнер» под Кременной сдержали натиск противника, заняв линию обороны протяженностью 132 км, а также линию второго эшелона 207 км;

8. После этих событий подразделения ЧВК «Вагнер» попали в немилость завистливых околовоенных бюрократов. Начался искусственный снарядный голод. Предпринята попытка создания искусственного кадрового голода;

9. К9 мая 2023 года мы должны были взять Бахмут, но зная об этом, с 1 мая околовоенные бюрократы практически отрезали нас от любых артиллерийских боеприпасов;

10. Подразделения МО РФ, которые предназначены для того, чтобы прикрывать наши фланги, с трудом их сдерживают. Названная численность войск сильно отличается от реальной, царят приписки: вместо десятков тысяч — десятки и редко сотни бойцов.

11. Наступательные ресурсы ЧВК «Вагнер» закончились еще в начале апреля, но мы наступаем, несмотря на то, что силы противника превосходят нас в пять раз. Это при нормативах минимум трехкратного перевеса, который должен был быть с нашей стороны при наступлении;

12. Из-за отсутствия боеприпасов наши потери растут с геометрической прогрессией с каждым днем;

13. Несмотря на это, совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на Бахмут до 10 мая 2023 года, чтобы священный для россиян праздник — 9 мая, День победы — встретить блеском русского оружия;

14. Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, Министру обороны, Верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК «Вагнер», от имени командования ЧВК «Вагнер», что 10 мая 2023 года мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям Министерства обороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер» из Бахмута потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель.

15. Я обращаюсь открыто, так как ни одно мое письмо не было рассмотрено, обо всех проблемах я докладывал, начиная с 19 марта 2022 года;

16. Министр обороны на этой неделе заявил, что боеприпасов более, чем достаточно. Дефицит снарядов у ЧВК «Вагнер» составляет 90%;

17. Прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК «Вагнер» на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям Министерства обороны и указать дату — с какого дня они сменят нас на позициях;

18. Безусловно, я предвижу критику. Через какое-то время найдутся умники, которые скажут, что нужно было находиться в Бахмуте и дальше. У кого есть критические замечания — приезжайте в Бахмут, добро пожаловать, встаньте с оружием в руках вместо наших убитых товарищей;

19. Еще раз хочу подчеркнуть: из 45 кв. км Бахмута осталось 2,5 км. Не давая нам снаряды, вы лишаете победы не нас, вы лишаете победы народ России;

20. Мы залижем раны, и когда Родина будет в опасности — вновь встанем на ее защиту. Русский народ может на нас рассчитывать.

Напомним, Евгений Пригожин и его наемники, которые воюют на самом ожесточенном участке фронта в Бахмуте, ранее неоднократно жаловались на нехватку боеприпасов. В феврале 2023 года глава ЧВК Вагнера уже публиковал фото трупов своих наемников, требуя от Минобороны РФ увеличить поставки боеприпасов.