 

В Новой Москве растет доля жилья с отделкой

03.05.2023, 8:05, Новости дня
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Большая часть квартир в новостройках в ТиНАО реализуется с отделкой. На чистовую (полную) отделку приходится 54,1% от всего предложения. С начала года данный показатель вырос почти на 5%. Еще 7,4% лотов продаются в предчистовой отделке (white box).

Всего в Новой Москве в первичной продаже находится 18,4 тыс. лотов в составе 43 новостроек. Средние цены с января практически не изменились, оставшись на уровне 226 тыс. рублей за кв. м.

В ТиНАО сохраняется невысокая активность покупателей. В январе-марте в локальных новостройках было совершено 3,6 тыс. сделок. Это на 17% уступает показателям прошлого квартала. За год спрос просел на 43%.

Самую дешевую квартиру на присоединенных территориях в марте можно было приобрести за 4,2 млн рублей. За эту сумму предлагалась студия площадью 21 “квадрат” в ЖК “Цветочные поляны Экопарк”.

Минимальная цена апартаментов – 3,4 млн рублей. Такой ценник действует на студии площадью 22,8 кв. м в проекте “Воскресенский парк”.


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