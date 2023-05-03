Eвропейцы готовы бороться с климатическим кризисом — но не в ущерб привычному образу жизни

Большинство граждан стран Европы обеспокоены климатическим кризисом и готовы вносить свой вклад в борьбу с ним, пишет The Guardian, ссылаясь на результаты опроса YouGov. При этом опрос выявил, что европейцы согласны на реализацию климатических инициатив, но лишь до определённого предела: радикальные меры, серьёзно затрагивающие привычный образ жизни людей, не находят широкой поддержки у населения.



AP

Многие европейцы обеспокоены климатическим кризисом, готовы принимать личные меры и поддерживать государственные инициативы для борьбы с ним, однако, чем больше такие меры будут менять их привычную жизнь, тем сильнее будет снижаться их готовность, пишет The Guardian, ссылаясь на опрос, проведённый институтом изучения общественного мнения YouGov.

Как пишет издание, опрос проводился в семи европейских странах. В ходе опроса замерялась поддержка гражданами таких государственных климатических мер как запрет на использование одноразового пластика и отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также таких личных мер как покупка только использованной одежды и отказ от мяса и молочных продуктов. Ответы респондентов показали, что большинство граждан готовы пойти на меры, которые не очень сильно повлияют на их образ жизни, однако более радикальные инициативы встречаются уже с куда меньшим энтузиазмом.

Большинство опрошенных во всех странах заявили, что опасаются климатического кризиса, пишет The Guardian. Большинство также согласилось с тем, что изменения климата происходят в результате человеческой деятельности.

Наибольшую популярность в опросах показали климатические меры, не требующие радикальной смены образа жизни, пишет The Guardian. 77% респондентов в Великобритании поддержали идею высадки новых деревьев, а 75% опрошенных в Испании поддержали полный запрет на одноразовый пластик. Также обширную, но уже не столь масштабную поддержку нашли меры по ограничению потребления мяса и молочных продуктов.

Однако наиболее радикальные меры, такие как полный отказ от мяса и молочных продуктов и ограничение планов по количеству детей в семье не нашли значительной поддержки, отмечает The Guardian. В пользу таких мер высказалось лишь 19% опрошенных в Италии — максимальный показатель среди всех семи стран.

Также непопулярными оказались такие инициативы как полный отказ от личного транспорта, а также государственный запрет на производство и продажу бензиновых и дизельных автомобилей, пишет The Guardian. Издание отмечает, что относительно положительный отклик о полном запрете использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания был зафиксирован в Италии и Испании, в то время как больше всего противников такой идеи оказалось среди респондентов из Франции и Германии.