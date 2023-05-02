 

Он успел попрощаться: Юдашкин перед смертью связался с Пугачевой

02.05.2023, 15:05, Новости дня
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Сегодня россияне узнали страшную новость: вслед за Вячеславом Зайцевым ушел из жизни еще один мэтр отечественной моды. Кутюрье в последние годы боролся с онкологией, однако проиграл. Не дожив до 60-летия, Валентин Юдашкин скончался.

Не секрет, что у дизайнера было много звездных друзей. Но особенно тепло его семья общалась с Аллой Пугачевой. Правда, Примадонна оставила своего больного приятеля и перебралась жить в Израиль. Так что, в последние минуты жизни модельера ее рядом не было. Однако с артисткой он все-таки успел попрощаться, хотя, может быть, в тот момент и не знал, что скоро отправится в мир иной.

В конце марта Валентин Юдашкин с женой навещали беглое семейство в Израиле. Супруга кутюрье выкладывала в своем микроблоге совместные снимки, демонстрируя как весело они проводят время. Так что, перед смертью дизайнер связался со своей приятельницей лично.

Стоит отметить, что на тех самых снимках мэтр выглядит веселым и бодрым. Даже поклонники это отметили. На мгновение показалось, что болезнь отступила. Но, увы, это все же была последняя встреча Аллы Пугачевой с другом. Вряд ли Примадонна приедет на похороны с Валентином Юдашкиным, ведь прощание с Борисом Моисеевым она пропустила.


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