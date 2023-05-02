Зайцев забрал друга: умер модельер Юдашкин

Еще не похоронили модельера Славу Зайцева, как пришла новая страшная новость – не стало его коллеги Валентина Юдашкина.

В этом году он готовится отметить 60-летие, но увы… Последние семь лет Валентин Юдашкин боролся с раком. Коварная болезнь превратила некогда энергичного модельера в немощного старичка. Впрочем, кутюрье не опускал руки, не сдавался, а старался наслаждаться каждым прожитым днем. Рядом с ним всегда находились самые близкие, которые и наполняли его жизнь смыслом.

Страшный диагноз “рак” Юдашкин узнал в 2016 году. Модельер признавался, что был раздавлен новостью, потрясен и подавлен – он даже хотел отказаться от лечения. К счастью, родные настояли на всех необходимых процедурах. Но все равно появились метастазы в голове…

Мировоззрение художника сильно изменилось после постановки диагноза. Юдашкин познал цену времени и расставил приоритеты. Прием лекарств в определенное время стал для него главной задачей, ведь препараты помогади ему держаться на плаву.

Два главные дизайнера страны ушли друг за другом с разницей в два дня. Мир моды осиротел.