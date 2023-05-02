Уникальный шанс — противостояние России и Запада открывает развивающимся странам путь к богатству

Геополитический конфликт между Россией и Западом открывает новые возможности для Азии, Африки и Латинской Америки, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Теперь у стран в этих регионах есть реальный шанс попасть в список богатых промышленных государств. И всё благодаря перенаправлению российского энергетического экспорта. Сэкономив деньги на энергообеспечении, они смогут инвестировать излишки в исследования, образование и экономическое развитие, объясняет немецкое издание.



AP

Из-за боевых действий на Украине и последовавших за ними экономических и политических изменений развивающиеся страны Глобального Юга получили уникальный шанс, который предоставляется раз в сто лет, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Сейчас у государств Азии, Африки и Латинской Америки есть реальная возможность попасть в список богатых промышленных стран в среднесрочной перспективе.

Связано это главным образом с тем, что из-за западных санкций РФ перенаправила в эти регионы свой энергетический экспорт, объясняет немецкое издание. При этом Москва продаёт сырьё с хорошей скидкой по цене ниже рыночной. Поэтому развивающиеся страны могут сэкономить на энергообеспечении, а высвободившиеся средства пустить на исследования, образование или экономическое развитие.

Бедные страны и до этого обладали преимуществом перед Западом в издержках производства в промышленном секторе. Теперь же оно только усилилось. Американские и европейские компании также утратили конкурентоспособность из-за той климатической политики, которую проводят их власти. Экологические реформы привели к неимоверному подорожанию энергии.

В этом году РФ собирается увеличить поставки газа в Китай на 50%. О развороте Москвы на Восток ещё ярче свидетельствуют данные из Индии. С февраля импорт в эту страну российской энергетической продукции увеличился в четыре раза. До начала боевых действий на Украине Нью-Дели каждый день тратил $3 миллионов на покупку нефти, голубого топлива и угля. Год спустя этот показатель увеличился до $81 млн.

К закупке энергетического сырья из РФ также проявляют интерес Пакистан, Мьянма, Шри-Ланка, Индонезия и Филиппины. Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты уже активно импортируют российский топочный мазут. Таким образом они экономят свою собственную сырую нефть и отправляют её на экспорт. Но интерес к ресурсам Кремля проявляют не только развивающиеся страны. Япония продолжает закупать у Москвы природный газ и нефть.

Но ко всей информации о российском экспорте всё же нужно относиться с осторожностью, предостерегает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Торговля сырьём и до этого была крайне непрозрачным сектором, а с начала геополитической конфронтации между Россией и Западом проблема только усугубилась. Кто именно покупает российские ресурсы и в каком количестве, сейчас установить крайне трудно, так как у Кремля есть целый «теневой флот» из сотен танкеров и грузовых судов, которые плавают под чужим флагом или же не указывают пункт назначения для обхода западных санкций.

Большое количество энергии попадает к клиентам опосредованными путями, например в виде очищенных нефтепродуктов, произведённых на основе российского сырья. Есть подозрения, что Марокко и Тунис служат перевалочными пунктами для поставок такого рода. В их портах российский дизель и бензин перемешивают с топливом из других стран и экспортируют в Европу, считает издание.

Шанс странам Глобального Юга предоставляет и то обстоятельство, что Запад сейчас переживает период экономической слабости. В США и ЕС наступает рецессия. В то же время после жёстких ограничений в рамках борьбы против коронавируса китайская экономика постепенно начинает восстанавливаться, а это может послужить мощным импульсом для роста Азии. Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году рост китайской экономики составит 5,2% против 1,6% в США и 0,8% в еврозоне. К тому же с финансовой точки зрения развивающиеся страны находятся в гораздо более выгодном положении, чем Америка и Европа. У них нет больших государственных долгов, высокой инфляции, демографического кризиса, торгового дефицита и проблем с валютными резервами.

Банковский же сектор на Западе переживает серьёзный кризис, о чём свидетельствуют недавние банкротства финансовых учреждений в США. С макроэкономической точки зрения важно и то, что у государств Азии есть система стимулов в виде самого масштабного в мире Соглашения о всестороннеем региональном экономическом партнёрстве. Для многих бедных стран большую роль также играет китайский инфраструктурный проект «Новый шёлковый путь», на который Запад до сих пор не нашёл ответа. Не менее важны и процессы дедолларизация и деглобализации, которые происходят в Китае.

В мировой экономике и геополитике наступает переломный момент, который приведёт к смещению центров влияния на планете. Это открывает новые возможности для развивающихся стран. «Смогут ли они правильно оценить связанные с этим шансы и воспользоваться ими, а также выявить новые риски? Ближайшие годы покажут», — заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.