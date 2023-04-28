Всё указывает на то, что польская армия «потеряла» в лесу обломки ракеты «земля — воздух»

В Польше недалёко от города Замость были обнаружены обломки «неопознанного военного объекта». Как сообщили журналисты, речь, вероятно, идёт о ракете «земля — воздух» польской армии. Однако официально власти это пока не подтвердили, начато расследование, пишет Rzeczpospolita.



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«Следствие было начато в среду за деяние, в соответствии со статьёй 164 Уголовного кодекса, повлекшее за собой события, которые привели к угрозе жизни, или здоровью многих людей, или имуществу в крупных размерах», — так в польской прокуратуре прокомментировали известие о найденном в лесу недалеко от города Замость «неопознанном военном объекте». Статья 164 уголовного кодекса страны предусматривает лишение свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет, сообщает Rzeczpospolita.

Неофициально изданию также стало известно, что информация об обнаружении объекта поступила соответствующим службам уже в понедельник. «Неизвестно, с каких пор эта техника «военного происхождения» лежала в лесу. Экспертам ещё предстоит провести расследование на сей счёт», — подчёркивает Rzeczpospolita.

Одновременно уже стало известно, что на месте не были обнаружены взрывчатые вещества. Ближайший к месту происшествия военный аэропорт находится в Иновроцлаве. В Быдгоще он гражданский, но армия также им пользуется.

Сегодня утром со стороны Министерства национальной обороны поступило заявление, в котором говорилось, что «в районе Замостья, примерно в 15 километрах от города Быдгощ, были обнаружены обломки неопознанного военного объекта». В ведомстве заверили, что ситуация не угрожает безопасности жителей, а место осматривают сотрудники полиции, военной полиции и сапёры. Министр юстиции Збигнев Зёбро написал в Twitter, что Военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под надзором Национальной прокуратуры возбудил соответствующее дело.

В свою очередь, радиостанция RMF FM неофициально сообщила, что в лесу были обнаружены остатки ракеты «земля — воздух», принадлежавшей польской армии.