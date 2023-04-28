 

Как подобрать солнечные очки: объяснила офтальмолог

28.04.2023, 3:40, Новости дня
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Солнцезащитные или попросту солнечные очки – это не просто модный аксессуар для любителей подчеркнуть свой летний образ, а еще и необходимый инструмент для сохранения здоровья глаз.

Отсюда напрашивается очевидный вывод: солнечные очки необходимо подбирать не только под цвет или форму наряда, но и по медицинским показателям. Как правильно это сделать, врач-офтальмолог Мария Кудрина.

Ультрафиолетовое излучение от Солнца представляет опасность не только для кожи человека, но и для его глаз. Кроме того, прямимое попадание лучшей вызывает дискомфорт, поэтому в весенний сезон покупка аксессуара является особенной актуальной.

Существует распространенное заблуждение, что чем стекла в очках темнее, тем лучше они защитят глаза от солнечных лучей. На самом деле степень затемнения не имеет никакого медицинского значение, поэтому данный критерий остается делом вкуса.

А вот что реально важно в солнечных очках, так это UV-фильтр, уточняет интернет-издание “Подмосковье сегодня”. По словам офтальмолога, эффективно с воздействием Солнца справляются как специальные покрытия, так и элементы в составе линзы.

Кстати, материал линз тоже не имеет принципиального значения. Как правило, стекло дороже из маркетинговых соображений, однако и пластик, и поликарбонат могут быть покрыты блокирующим слоем.

Выбирайте солнечные очки с пометкой UV400, подчеркнула врач. По ее словам, если показатель ниже, то и эффекта от линз почти не будет. А носителям оптических очков лучше ориентироваться на “хамелеоны”.


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