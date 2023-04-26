Disney начинает крупнейшую волну сокращений — компанию покинут тысячи сотрудников

Компания Disney объявила о второй волне увольнений, во время которой планируется сократить штат на несколько тысяч человек, рассказывает CNN. Всего конгломерат предполагает уволить 7 тыс. сотрудников из различных подразделений, чтобы сократить расходы и обеспечить функционирование компании во время кризиса.



AP

На этой неделе Disney проведёт вторую, крупнейшую волну увольнений: компанию покинет несколько тысяч сотрудников из различных подразделений, пишет CNN. Ранее сообщалось, что конгломерат планирует сократить свой штат на 7 тыс. человек.

Как напоминает информационный сайт, в феврале председатель совета директоров The Walt Disney Company Боб Айгер объявил о масштабном сокращении персонала для экономии $5,5 млрд. Первая волна прошла в прошлом месяце, когда работу потеряло 4 тыс. человек. Во время пандемии коронавируса компания приостановила выплату дивидендов по акциям, однако, по словам Айгера, скоро её вернут.

Представители Disney рассказали, что новый этап увольнений должен пройти с понедельника по четверг по всей Америке. Он затронет кабельный спортивный телеканал ESPN (компания является его совладельцем. — ИноТВ), парки развлечений, развлекательный отдел и другие подразделения. Отмечается, что сокращения не коснутся тех сотрудников с почасовой зарплатой, которые взаимодействуют с посетителями в тематических парках.

В компании указали, что третья и последняя волна ожидается до начала лета — тогда планируют довести число уволенных до 7 тыс. человек. По информации CNN, на 1 октября прошлого года в Disney работало около 220 тыс. сотрудников, из которых примерно 166 тыс. проживали в США. Число планируемых сокращений составляет 3% от всего штата компании. «Нам нелегко принять тяжёлую реальность, в которой множество коллег и друзей покидают Disney, — написал в прошлом месяце Айгер в рассылке для сотрудников. — В трудные периоды мы всегда должны делать всё необходимое для того, чтобы компания Disney могла продолжить поставлять уникальные развлечения для посетителей и гостей со всего мира — сейчас и ещё долгие годы».