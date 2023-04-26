В Свердловской области пожар охватил сразу три поселка

В Свердловской области во вторник 25 апреля началось возгорание на территории поселков Прогресс, Таежный и Сосьва. Как сообщает телеканал “360”, последний пострадал больше остальных — на его территории объявили режим чрезвычайной ситуации.

Возгорание удалось локализовать только к утру 26 апреля. В связи с возгоранием были созданы пункты временного размещения для жителей поселков, пишет RT.

URA.RU сообщает, что причиной распространению огня способствовало большое количество сухой растительности, а также сильный ветер.