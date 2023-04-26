Глава МИД Великобритании предостерёг от объявления холодной войны Китаю

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает объявление холодной войны Китаю ошибкой, пишет Politico со ссылкой на выдержки предстоящего выступления дипломата. По мнению главы британского внешнеполитического ведомства, изоляция Пекина невозможна, поскольку ни один важный вопрос нельзя решить без КНР.



AP

Великобритания должна взаимодействовать с Китаем, а не «изолировать» Пекин и объявлять ему новую холодную войну. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на выдержки из предстоящего выступления главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли.

Как сообщается, министр изложит подход его страны к Китаю в своей долгожданной речи спустя несколько недель после того, как в обновлённом правительственном отчёте по обороне и внешней политике отношения с «формирующейся сверхдержавой» описаны как «определяющие эпоху» и «системный вызов». Ожидается, что дипломат изложит трёхстороннюю стратегию к отношениям с КНР, которая включает в себя ограничение участия Китая в секторах, которые считаются критически важными для национальной безопасности Лондона, укрепление связей с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, а также прямое взаимодействие с Пекином для развития стабильных отношений.

В своём обращении к всё более откровенным ястребам по отношению к КНР в Консервативной партии министр предостерегает от эпохи открытой конфронтации с Пекином, которая может нанести ущерб экономическим интересам Великобритании и ограничить способность Запада решать общие проблемы, включая климатические изменения и распространение ядерного оружия, пишет издание.

В своём выступлении он заявит: «Для меня было бы ясно и легко — возможно, даже приятно — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. Ясно, легко, приятно и ошибочно. Потому что это было бы предательством наших национальных интересов и умышленным непониманием современного мира».

Под давлением депутатов-консерваторов премьер-министр Великобритании Риши Сунак ужесточил свой подход к Китаю с момента вступления в должность, распорядившись в ноябре прошлого года продать принадлежащий Китаю завод по производству полупроводников в Уэльсе в соответствии с новым законодательством о национальной безопасности.

Клеверли сосредоточился на создании союзов со странами, близкими к Китаю. Дипломат недавно вернулся из поездки по Тихоокеанскому региону, где в некоторых странах региона глава британского внешнеполитического ведомства впервые приехал с визитом с 1970-х годов. Недавно Великобритания подписала соглашения о присоединении к Тихоокеанскому оборонному пакту с Австралией и США, а также к большому соглашению о свободной торговле с 11 странами Тихоокеанского региона, включая Японию, Вьетнам, Малайзию и Сингапур, отмечает Politico.

Замечания Клеверли прозвучали в тот момент, когда некоторые британские фирмы разорвали связи с Китаем и перенесли свою деятельность в другие страны, готовясь к ухудшению отношений. Великобритания заявляет, что хочет продолжать помогать британским компаниям вести бизнес с Китаем, но не попадать в стратегическую зависимость от КНР.

В то же время Джеймс Клеверли напомнит о разногласиях Лондона и Пекина, в том числе по вопросам Тайваня, и «нарушения гражданских прав» уйгуров в Синьцзяне. Ожидается, что Клеверли посетит Китай в конце 2023 года, однако на Даунинг-стрит официально не обнародовали никаких планов поездок премьер-министра.