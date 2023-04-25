 

Большинство американцев не хотят, чтобы Трамп и Байден участвовали в выборах 2024 года

25.04.2023, 11:26, Новости дня
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Большинство американских избирателей не хотят, чтобы Дональд Трамп и Джо Байден участвовали в предстоящих президентских выборах, пишет The Hill со ссылкой на опрос NBC News. При этом мнение о том, что нынешнему главе Белого дома не следует переизбираться на второй срок, высказали 70% респондентов, в том числе 51% избирателей-демократов, говорится в статье.


AP

Большинство американцев не хотят, чтобы бывший президент Дональд Трамп и нынешний глава Белого дома участвовали в президентских выборах 2024 года, пишет The Hill со ссылкой на новый опрос NBC News.

В частности, 60% американских респондентов, в том числе треть избирателей-республиканцев, выразили мнение, что Трампу не следует возвращаться в Овальный кабинет. При этом 30% опрошенных в качестве «веской» причины для этого отказа назвали обвинения, выдвинутые против бывшего президента в Нью-Йорке.

В то же время 70% американцев, в том числе 51% избирателей-демократов, считают, что Байдену также не следует баллотироваться на второй срок. 48% респондентов в качестве основной причины назвали возраст главы государства.

Последние результаты согласуются с данными других опросов, указывающих на низкий энтузиазм американского электората по отношению к Трампу и Байдену в то самое время, когда они готовятся к тому, что может стать реваншем за 2020 год, говорится в статье.

Трамп начал свою предвыборную кампанию ещё в ноябре, сразу после промежуточных выборов, а Байден, как ожидается, должен вступить в гонку в ближайшее время.


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