Eвро сейчас сильный, как моряк Попай, но шпинат скоро закончится

На данный момент евро укрепляет свои позиции по отношению к доллару, но это продлится недолго, уверен Focus. Рост инфляции и деиндустриализация неизбежно приведут к падению курса. Промышленность уходит из ЕС и назад уже не вернётся. И пускай сейчас европейская валюта сильна, как моряк Попай, скоро она лишится кормовой базы, то есть шпината, и ослабнет больше чем в два раза, предупреждает автор статьи Роберт Хальвер.



AP

К удивлению многих, на данный момент евро продолжает укреплять свои позиции по отношению к американскому доллару, пишет Focus. Но как долго это будет продолжаться на фоне постоянного роста инфляции и деиндустриализации, задаётся вопросом автор статьи Роберт Хальвер. Пока что гаранты обеспечения стабильности валюты в Европейском центральном банке проводят ограничительную процентную политику, но летом всё изменится, так что эйфория по поводу того, что евро сможет сохранить свои позиции, неуместна.

Есть надежда на то, что доллар утратит свой статус мировой резервной валюты, продолжает Focus. Это, без сомнений, будет на руку евро. И для многих стран то обстоятельство, что в мире финансов и экономики царит доллароцентризм, — это действительно «бельмо на глазу». Например, для России, Китая, а также других арабских, азиатских и южноамериканских государств. Они убеждены, что «классового врага» нужно ослабить, ведь валютные привилегии приносят США экономическую выгоду с каждой покупки сырья.

Но «миссия по уничтожению доллара» не такая простая, продолжает издание. По сравнению с многополярной, однополярная валютная система проще и дешевле, ведь приходится иметь дело только с американским деньгами. К тому же китайский юань так и не получил широкого распространения из-за своей ограниченной конвертируемости. Так что статусу доллара пока ничего серьёзного не угрожает, и евро не сможет извлечь из этого выгоду.

В определении долгосрочного курса валюты большую роль играет также местоположение производственных площадок. В прошлом финансовая стабильность, надёжность, качество и инновационный потенциал привели к тому, что немецкая марка стала одной из самых крепких валют в мире, своеобразной «визитной карточкой страны». Но евро лишился этих достоинств. Критерии стабильности были сильно смягчены, чтобы Евросоюз, не дай Бог, не развалился. Но это подрывает основополагающий принцип сдельной оплаты труда. Ведь зачем стараться, если страховщики и ЕЦБ придут на помощь в любой момент?

Европа сейчас не может достичь согласия по вопросам миграции, экономики, налогов, пенсий и внешней политики. И как в таких условиях она будет противостоять Америке, РФ или Китаюх? Одной морали недостаточно для того, чтобы бороться с авторитарными режимами. Перспективы на успех такого предприятия также высоки, как шансы «сделать из лисы вегетарианца», объясняет Хальвер. Евросоюз столкнулся с проблемой деиндустриализации. Многие предприятия уходят в США. «А пример Великобритании показывает, что, если промышленность уйдёт, она больше никогда не вернётся. Неужели наши корифеи-экономисты в Берлине забыли, что после финансового кризиса Германия могла положиться на крепкое промышленное ядро, в то время как британцы начали терять благосостояние?»

К тому же идеология, которую продвигают немецкие власти, отнюдь не без изъянов, отмечает Focus. Экологическая политика Берлина приводит к ещё большему загрязнению окружающей среды в результате более активного использования угольной энергетики и сжиженного природного газа, который закупается у стран-диктатур. «Это не верность принципам, не идеология, а лицемерие, — заключает Хальвер. — Мы играем с нашим будущим. При этом нет оснований полагать, что евро останется крепким. Не стоит питать никаких иллюзий из-за того, что сейчас евро сильный, как Попай. Если мы продолжим в том же духе, то в долгосрочной перспективе не получится даже сохранить паритет к американскому доллару. Тогда мы ослабнем больше чем в два раза. Потому что будет не хватать кормовой базы, шпината».