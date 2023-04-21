 

Собянин: Москва создает первый в России реестр стартапов и технологических компаний

21.04.2023, 15:50, Новости дня
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В Москве появится первый в России Реестр стартапов и технологических компаний. Для вошедших в него предприятий упросят пользование городскими льготами и субсидиями, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что реестр позволит оказывать предприятиям высокотехнологичного сектора адресную и максимально эффективную помощь.

Для вхождения в реестр компаниям нужно соответствовать ряду требований. Им необходимо иметь патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, инвестировать в исследования и разработки и привлекать для развития бизнеса венчурный капитал.

Подать заявку на включение в реестр можно будет на портале i.moscow, написал Собянин.

В столице действует программа тестирования инноваций. Принять участие может любая компания, планирующая вывести на рынок высокотехнологичную продукцию.

В столице создается собственная библиотека разработок с открытым кодом Mos.Hub. Все желающие смогут пользоваться готовыми решениями из депозитария и поделиться своими разработками.


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