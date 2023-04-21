 

NBC News – в США через день происходят химические пожары или выбросы токсичных веществ

21.04.2023, 3:20, Новости дня
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В Соединённых Штатах растёт беспокойство в связи с воздействием химических веществ на население. По данным службы мониторинга, случаи взрывов, пожаров и утечки опасных химических веществ происходят регулярно. Всё это на фоне новостей о росте в стране показателей заболеваемости раком лёгких у некурящих. NBC News уточняет, что исследователи винят в этом загрязнение воздуха и воздействие ядовитых веществ.

От масштабного пожара в штате Джорджия до разлива химикатов возле Филадельфии, крушение поезда в Ист-Палестайн, пожар на заводе по переработке пластика в городе Ричмонд в Индиане. Больше всего пугает страх перед неизвестным. 

Агентство по охране окружающей среды США обнаружило цианистый водород, бензол, хлор и окись углерода. 

ЛИН ЧИЛДЕРС: Мне тяжело дышать, лёгкие болят. У меня очень сильные головные боли.  

Лин Чилдерс уже страдал от эмфиземы лёгких. Он живёт в пяти с половиной милях от места пожара в Ричмонде и работал в саду со своей правнучкой. 

ЛИН ЧИЛДЕРС: Чёрная сажа или что-то вроде того начала падать с неба. 

Шериз Моньян живёт в Ист-Палестайн. 

ШЕРИЗ МОНЬЯН: Я беспокоюсь за себя, но прежде всего я хочу убедиться, что с моими детьми всё будет в порядке. 

По подсчётам коалиции групп, работающих над отслеживанием и предотвращением химических катастроф, в США через день происходят взрывы химического пожара или выбросы токсичных веществ. 

МАЙЯ НАЙ, организация Coming Clean Federal Policy Direction: Это просто перебор. Вы же не можете почувствовать запах рака на коже, верно? Эти химикаты могут нанести вред либо немедленно, либо в долгосрочной перспективе. 

Коалиция требует от Агентства по охране окружающей среды ужесточения правил хранения опасных материалов, перехода на более безопасные альтернативы и информирования соседей и пожарных о наличии токсичных веществ во дворах домов. 

Эксперты предупреждают, что даже кратковременное воздействие некоторых токсинов может нанести длительный вред. 

ПАНАГИС ГАЛЬЯЦАТОС, доцент школы медицины Джонса Хопкинса:  Эффект может длиться некоторое время. Как долго? Может, неделями, может, месяцами, а может, и годами. 

Линн Чилдерс больше всего переживает за свою четырёхлетнюю правнучку. 

ЛИНН ЧИЛДЕРС: Мне в этой жизни осталось немного. Но мои внуки и правнуки… какой будет долгосрочный эффект для их здоровья? 

Беспокойство в связи с опасными веществами усиливается на фоне новостей о росте в США показателей заболеваемости раком лёгких у некурящих. Исследователи винят в этом воздействие загрязнения воздуха и ядовитые вещества. 

Дата выхода в эфир 18 апреля 2023 года.


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