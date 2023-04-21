 

«НАТО не пустышка» — польский политик предупредил Россию о последствиях «агрессии»

21.04.2023, 2:00, Новости дня
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Впервые с момента окончания холодной войны США так активно наращивают своё присутствие в Европе, а решение о создании военного гарнизона в Польше лишь подтверждает то, что они в качестве союзников хотят остаться надолго, уверен советник польского президента Павел Солох. В интервью Radio Maryja он, однако, призвал доработать концепцию военного сдерживания, чтобы напрочь отбить у РФ желание сделать хоть один шаг на территорию страны — члена НАТО.


АР

В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО, который в первую очередь будет посвящён украинскому конфликту, а также политике сдерживания, а именно способности к немедленной реакции Североатлантического альянса в случае агрессии противника, пишет Radio Maryja. 

Советник президента Польши и бывший глава Бюро национальной безопасности Павел Солох объяснил, что планы альянса, особенно после распада СССР, предполагали скорее постепенную реакцию, однако на последнем саммите НАТО в Мадриде было представлено новое видение.

«Вся концепция военного сдерживания должна заключаться в том, что агрессор на самом деле — в этом случае Россия — должен осознавать, что, ступив даже на кусок земли, который принадлежит стране — члену НАТО, немедленно встретится с решительным ответом, который будет носить военный характер», — пояснил он в эфире Radio Maryja.

Советник президента Республики Польша подчеркнул, что процесс подготовки планов и готовности НАТО к немедленной реакции в рамках 5-й статьи достаточен, хотя и был сделан некий прогресс по сравнению с прошлым годом. «Мы видим определённое ускорение», — подчеркнул Солох. «В момент атаки противник должен знать, что мы готовы к ответу. Даже если первым шагом будет ответ со стороны национальных сил. Страна, которая это сделает, например Польша, должна быть уверена в том, что к нам немедленно присоединятся союзники. Такой потенциал, безусловно, в настоящее время выстраивается в рамках альянса», — объяснил он. 

Желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО, по мнению экс-главы Бюро национальной безопасности, свидетельствует о том, что 5-я статья имеет большое значение. «Эти страны достаточно прагматичны в своих расчётах. Если они полагают, что альянс увеличивает гарантию их безопасности, то это один из существенных аргументов в пользу того, что НАТО — это не пустышка», — добавил политик. Одновременно он выразил надежду на то, что к июлю Швеция станет ещё одним членом Североатлантического альянса, после Финляндии. 

В интервью Солох также признал, что американцы хотят, чтобы европейцы в большей степени участвовали в расходах по защите своего континента. «Пока что впервые с момента окончания холодной войны США так существенно наращивают своё присутствие в Европе. Решение американцев создать военный гарнизон в Польше свидетельствует о том, что они, в качетве главных союзников, хотят остаться здесь на более долгий период. Однако они хотели бы большего участия европейских стран, в том числе из-за вызовов, которые имеют место на другом конце нашего земного шара, то есть в ходе тайваньско-китайского конфликта», — рассказал политик.

Он объяснил, что для Польши Китай, в отличие от США, не союзник, а лишь партнёр. По его словам, Китай — вторая по величине экономика в мире, мощнейшее государство с глобальными амбициями — это вызов для всего Запада, а не только для Америки. «Мы находимся в одном лагере сотрудничества с американцами, но в то же время продолжаем традицию хороших отношений с Китаем. В региональных категориях, в отрыве от Европы, он рассматривает Польшу в качестве важного партнёра. Безусловно, наши отношения будут зависеть от мировой экономической конъюнктуры. Посмотрим и на то, как будут развиваться американо-китайские отношения и решит ли Китай однозначным образом поддержать Россию», — резюмировал бывший глава Бюро национальной безопасности Польши. 


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