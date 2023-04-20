 

Politico – евродепутатам придётся раскошелиться на кофе — общепит Европарламента поднял цены, чтобы не работать в убыток

20.04.2023, 23:25, Новости дня
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Рост цен на продукты питания добрался и до Европарламента: расположенные там заведения общепита вынуждены тоже повысить стоимость готовой продукции в апреле из-за подорожания сырья. Это решение было принято, поскольку было жизненно важно иметь возможность продолжать работу, рассказал шеф-повар Eвропарламента в интервью Politico. Повышение цен примерно до 14% касается расположенных в зданиях Европарламента кафе и столовых, которыми пользуются чиновники, законодатели и посетители, поясняется в статье.


AP

Цены на еду, а также на столь необходимый для депутатов кофе в заведениях общественного питания в Европейском парламенте в апреле повысятся из-за общей инфляции. Как гласят объявления на дверях ресторанов и кафе в Страсбурге, рост стоимости готовой продукции в среднем составит от 6% до 14% в связи с более высокими затратами на сырьё, электроэнергию и зарплату персонала, пишет Politico.

«Мы приносим извинения за любые неудобства, которые это может вызвать», — также говорится в объявлениях, предупреждающих евродепутатов о дополнительных расходах. Повышение цен затронет рестораны, кафе и столовые, которыми пользуются официальные лица, депутаты и посетители в зданиях Европейского парламента, расположенных в Страсбурге, Брюсселе и Люксембурге, поясняется в статье.

«Поставщики услуг общественного питания Eвропарламента не получают субсидий на этих трёх местах работы», — так прокомментировал повышение официальный представитель Европейского парламента.

В свою очередь, шеф-повар Европарламента Дэвид Гебл рассказал в интервью Politico, что он и его коллеги «давно просили» объявить о повышении цен, поскольку на фоне общей экономической ситуации работать по прежним ставкам стало невыгодно. «Мы не можем продавать себе в убыток», — подчеркнул шеф-повар.

«Для нас было жизненно важно иметь возможность продолжать работу», — также пояснил он в беседе с корреспондентом Politico. Однако при этом Гебл пообещал, что цены в заведениях общественного питания Европарламента по-прежнему останутся «привлекательными» для посетителей, говорится в статье.

Общая шкала цен также различается в зависимости от подрядчика, учитывая, что здания Европарламента располагаются в разных странах, поясняет Politico. Одним из основных подрядчиков, в частности, является компания Eurest, входящая в состав корпорации Compass Group France.

При этом, согласно данным национальных статистических бюро, в марте инфляция достигла около 6,67% в Бельгии и примерно 5,6% во Франции, несмотря на то что рост цен в последнее время был частично ограничен (в связи с прекращением роста стоимости энергоносителей), заключает Politico.


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