Guardian – аномальная жара в Азии привела к жертвам и закрытию школ

Население Индии, Китая, Таиланда, Лаоса и Бангладеш страдает от экстремально высоких температур — климатологи называют этот период «худшей апрельской жарой в истории Азии», пишет The Guardian. Специалисты опасаются, что изменения климата способствуют увеличению таких периодов и их обострению, что может привести к засухе и потере урожая.



AP

Азию накрыла аномальная жара, которая в Индии привела к жертвам и закрытию школ, а в Китае — к температурным рекордам, пишет The Guardian. Климатолог и погодный историк Максимилиано Херрера назвал необычайно высокие температуры «худшей апрельской жарой в истории Азии».

Как рассказывает издание, китайские СМИ сообщили о рекордных для апреля температурах во многих регионах, включая Чэнду, Чжэцзян, Нанкин, Ханчжоу и другие города в дельте реки Янцзы. В последние дни сообщается о жаре и в Юго-Восточной Азии, включая провинцию Луангпхабанг в Лаосе, где на этой неделе зарегистрировали 42,7 °С — самую высокую температуру в истории наблюдений в этой стране, по словам Херрера. В воскресенье на северо-западе Таиланда, на станции города Так, зарегистрировали 45,4 °С — новый рекорд с апреля 2016 года. В субботу в столице Бангладеш Дакке температура подскочила до 40 °С. Этот день стал самым жарким за 58 лет, а асфальт на дорогах стал плавиться. Представитель министерства окружающей среды, лесов и климатических изменений заявил, что, если погода не изменится, в некоторых районах страны объявят чрезвычайную ситуацию.

За последние годы Индия особенно сильно страдает от аномальной жары, отмечается в статье. Эксперты опасаются, что в этом году станет ещё хуже. На некоторые индийские штаты обрушилась жара: на этой неделе метеорологическая служба объявила «оранжевый» уровень опасности в штатах Бихар, Джхаркханд, Одиша, Эндра Прадеш и Западная Бенгалия. Среди населения этих регионов высока доля сельскохозяйственных работников, которым приходится работать на улице, несмотря на экстремальную погоду. В шести городах на севере и востоке Индии зарегистрировали температуру выше 44 °С, тогда как в столице государства во вторник она поднялась до 40,4 °С. В штате Махараштра после мероприятия на открытом воздухе от солнечного удара скончалось 13 человек, а ещё 8 оказались в больнице. Ожидается, что жара продлится по крайней мере до пятницы.

Во многих индийских штатах из-за жары закрылись школы. Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи на этой неделе приказала закрыть все школы и призвала частные образовательные учреждения последовать этому примеру. Как передают местные СМИ, министр указала, что дети из-за жары жаловались на недомогания, например головную боль. В штатах Трипура и Одиша на этой неделе также отменили посещение школы, а в Дели запретили проводить собрания после полудня.

Необычайная жара также заставила Министерство здравоохранения Таиланда выпустить предостережения об опасности для здоровья. Минздрав предупредил о риске сердечных приступов — особенно среди людей, которые долго занимаются или работают на открытом воздухе, например строителей или фермеров. Высказываются опасения, что высокие температуры в Таиланде могут наблюдаться дольше, чем три летних месяца, что приведёт к засухе и возможной потере урожая зерновых, пишет The Guardian.