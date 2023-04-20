Газманов высоко оценил уровень организации в пункте отбора на контрактную службу в Москве

В четверг, 20 апреля, народный артист России и член Общественного совета Минобороны Олег Газманов осмотрел пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Он отметил внимательное отношение сотрудников к тем, кто хочет послужить Родине.

Артист заметил, что в пункте отслеживают все: как группу крови и профессиональные навыки, так и то, в какое место желающий может попасть. Перед прохождением медкомиссии, желающие заполняют бумаги, с чем им помогают волонтеры. Пообщавшись с новобранцами, Газманов понял, что их все устраивает.

“Получил только один такой ответ: что раньше было плохо а вот сейчас все очень здорово оборудовано”, – рассказал певец.

Единый пункт отбора на контрактную службу работает с 3 апреля 2023 года на Яблочковой, 5 ст1. Для того, чтобы получить информацию о работе пункта и узнать об условиях набора на такую службу, можно позвонить по телефону 117 или перейти на портал mos.ru.

Те, кто хочет пойти служить по контракту, могут воспользоваться чат-ботом в Telegram – @MskContract_bot. Там желающие могут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные со службой, выплатами и льготами и мерах соцподдержки.