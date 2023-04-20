 

За 5 лет “однушки” подорожали на 63%

20.04.2023, 12:55, Новости дня
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С 2018 года вторичные квартиры в “старой” Москве подорожали на 52%. Если пять лет назад средняя цена кв. м готового жилья составляла 156 тыс. рублей, то к апрелю текущего года – почти 252 тыс. рублей.

Самый сильный прирост цен продемонстрировали квартиры с одной комнатой – на 63%, до 255 тыс. рублей за кв. м.

“Двушки” подорожали на 54%, до 249 тыс. рублей за кв. м, “трешки” – на 52%, до 242 тыс. рублей за кв. м.

Максимальный прирост цен пришелся на ковидный период. Этому способствовало смягчение кредитной политики со стороны ЦБ РФ, а также появление ипотеки с господдержкой. С одной стороны, гражданам стало невыгодно хранить деньги на депозитах, с другой – повысилась доступности ипотечных кредитов. Спрос на жилье увеличился, что привело и к росту цен.

Традиционно сильнее всего дорожают самые востребованные лоты, а именно – однокомнатные квартиры. Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке новостроек, где студии и “однушки” лидируют и по динамике роста цен, и по стоимости “квадрата”.


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