Подмосковные хирурги спасли 7-летней девочке перебитые проволокой пальцы

Врачи Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова спасли пальцы на руках 7-летней пациентке. Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, девочка неудачно перелезла через забор. Она неудачно схватилась за него в том месте, где оказалась проволока.

В итоге девочка повредила пальцы по всей длине, она даже не могла ими двигать. Операцию провели в срочном порядке, чтобы не утратить функциональность. Как сообщают “Вести Подмосковья”, на одном участке кожи вообще не было, поэтому пришлось взять лоскут с запястья.

Все прошло успешно, девочка вновь может двигать пальцами. По данным телеканала 360, ребенка уже выписали домой.