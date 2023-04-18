Автомобиль врезался в стену в тоннеле в Москве

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18.04.2023, 14:20, Новости дня
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В Северо-Западном тоннеле в сторону Московской области произошла авария. Столкнулись легковой автомобиль BMW и пикап SsangYong. Как сообщает телеканал 360, в результате удара одна из машин влетела в стену и опрокинулась. В ДТП пострадали три человека.

Как сообщает Пятый канал, из-за ДТП перекрыты оказались две полосы. Движение было затруднено.


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