Автомобиль врезался в стену в тоннеле в Москве
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В Северо-Западном тоннеле в сторону Московской области произошла авария. Столкнулись легковой автомобиль BMW и пикап SsangYong. Как сообщает телеканал 360, в результате удара одна из машин влетела в стену и опрокинулась. В ДТП пострадали три человека.
Как сообщает Пятый канал, из-за ДТП перекрыты оказались две полосы. Движение было затруднено.
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