Житель Польши расправился с украинской семьей

В польском городе Легница местный житель ворвался в квартиру, в которой проживали украинские беженки. Как сообщает Царьград, злоумышленник хотел ограбить семью, однако женщины оказали сопротивление.

В итоге мужчина выхватил нож и напал на 37-летнюю украинку и ее 14-летнюю дочь. На крики прибежала третья жительница квартиры. В результате нападения одна женщина погибла, а подростка увезли в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.