 

В Коммунарке завершилось строительство детского стационара – Собянин

17.04.2023, 11:55, Новости дня
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Строительство детского стационара в многопрофильном клиническом центре “Коммунарка” завершено. Идет подготовка к медицинской деятельности, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В восьмиэтажном здании будет проходить диагностика и лечение детей с рождения. Оборудованы отделения патологии и реанимации новорожденных, травматологии и ортопедии, анастезиологии, детской хирургии.

“Для маленьких пациентов созданы комфортные условия в палатах, обустроены просторные игровые холлы”, – рассказал градоначальник.

Также в корпусе расположится клинико-диагностическая экспресс-лаборатория. Там будут проводить исследования биологических материалов.

Прилегающую к корпусу территорию благоустроили. Установлены скамейки и фонари, вымощены дорожки.

В ближайшие пять лет в Новой Москве построят еще 17 объектов здравоохранения и Центр реабилитации инвалидов “Красная Пахра” в Троицке.

С 2012 года в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) ввели в эксплуатацию десятки объектов здравоохранения. Открылся крупный медицинский комплекс в Коммунарке, поликлиники в поселениях Московский, Рязановское и Сосенское.


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