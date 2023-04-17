 

Собянин: Административный “зеленый коридор” помогает разворачивать в Москве новые производства

17.04.2023, 11:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В столице с февраля действует “зеленый коридор” для строительства и реконструкции производств площадью от 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что столица помогает создавать импортозамещающие производства. “Зеленый коридор” позволил сократить срок выполнения административных процедур в два раза, им воспользовались порядка 100 проектов.

Около 60 строятся в рамках масштабных инвестиционных проектов. Инвесторы вложили в них более 133 миллиардов рублей.

“Трудоустроиться на такие производства смогут больше 27 тысяч человек”, – уточнил Собянин.

На территории технополиса “Москва” появится около 20 предприятий. Столица освобождает резидентов от налогов на 10 лет, дает льготы по аренде участков и другие преференции.

В 2023 году в Москве построят и реконструируют 25 производственных объектов. Их общая площадь – 300 тысяч квадратных метров.

В столице действует более 3,5 тысячи промышленных предприятий. Там создано свыше 700 тысяч рабочих мест.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06.21 / Двое граждан Германии незаконно пересекли границу, считая, что Украина входит в ЕС – Госпогранслужба

14.08.20 / В мире: Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

22.02.21 / ЕС и США захотели «доказать всему миру» превосходство демократии

07.08.21 / Кабмин готовит законопроект о введении контроля за расходами граждан – Гетманцев

06.02.23 / Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея

07.02.22 / В Кремле ответили на желание Лукашенко получить звание полковника России

20.12.20 / “Господь может в одно мгновенье все изменить”. Епифаний заявил, что у украинцев очень много вызовов

07.09.20 / Пашаев оценил свою тактику защиты Ефремова

06.07.22 / Захарова ответила на условия для встречи Лаврова и Блинкена строками из песен

29.09.21 / “Я такой несдержанный – могу ударить”. Муж Сумской заявил, что обеспеченные мужчины приставали при нем к его жене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика