Попытки США сохранить своё лидерство в однополярном мире обречены на провал

Чем больше Вашингтон злоупотребляет своей гегемонией, тем больше разногласий и разрушений он принесёт миру. Как пишет Global Times, Вашингтон держит своих союзников в ежовых рукавицах, пытаясь одновременно сдерживать и Пекин, и Москву, начать экономическую борьбу, вести опосредованную войну. Одновременно с этим он пытается притвориться «нежным великаном», который не хочет, чтобы ему бросали вызов. Но мало кто купится на это сейчас.



AP

Прошло более 30 лет после окончания холодной войны, а общество всё ещё застряло в однополярной гегемонии США. Как пишет Global Times, хотя эта ситуация не нормальна, у Вашингтона выработалось такое пристрастие к подобному порядку, что он хочет сделать его незыблемой нормой. Но по мере того как всё больше государств принимаются вносить коррективы в это мироустройство, США начинают так беспокоиться, будто к ним в одежду заползли муравьи.

Как продолжает китайское издание, некоторые американские обозреватели и СМИ с трудом скрывают тревогу из-за шокирующего и нарастающего шквала визитов европейских лидеров в Китай, призыва президента Франции Эммануэля Макрона к «стратегической автономии» ЕС и успешного мирного посредничества Китая на Ближнем Востоке. По довольно откровенному сообщению Fox News, «будущее уже здесь: Китай и РФ возвращаются к миру до 1989 года и бросают серьёзный вызов Западу под руководством США». Заголовок статьи в The Washington Post, опубликованной в тот же день, гласил: «Новый миропорядок Китая обретает форму». В материале подчёркивалось, что недавние шаги Пекина в отношении «безопасности» и «цивилизации» по существу бросают вызов архитектуре возглавляемого Вашингтоном миропорядка.

Но на вопрос, что такое миропорядок во главе с США, есть однозначный ответ: это однополярная гегемонистская система, в которой господствуют Соединённые Штаты. Упомянутые американские статьи просто показывают, насколько Вашингтон боится потерять свою позицию глобального лидера. Он понятия не имеет, как существовать в ином, многополярном мире, и на самом деле изо всех сил сопротивляется его приходу. Поэтому всякий раз, когда появляются страны, не желающие склонять голову перед США или мешающие им закрепляться в качестве мирового руководителя, Америка чувствует себя так, будто у неё в горле застряла рыбья кость, и мгновенно достаёт свою дубинку. К её удивлению, сегодня даже Саудовская Аравия и Франция устали терпеть приказы Соединённых Штатов и оказываемое ими давление, что задевает Вашингтон за больное.

Fox News сравнивает нынешние международные отношения с холодной войной, однако, считают эксперты, это слишком грубое заявление.

«Важной чертой глобальной структуры до 1989 года была групповая конфронтация. Давайте внимательно посмотрим, кто сейчас её продвигает? Как раз-таки США», — заявил Ян Сиюй, старший научный сотрудник Китайского института международных исследований.

«Вашингтон держит своих союзников в ежовых рукавицах, пытаясь одновременно сдерживать и Пекин, и Москву, начать экономическую борьбу, вести опосредованную войну, распространять дипломатическое принуждение и клевету. А теперь он хочет притвориться «нежным великаном», который не хочет, чтобы ему бросали вызов. Но мало кто купится на это сейчас», — пишет Global Times.

Америка противостоит не Китаю и не России, а глобальной тенденции к многополярному миру и призыву к улучшению международного порядка, считает Сюй Лян, доцент Школы международных отношений Пекинского университета международных исследований.

«Все государства стремятся к независимому развитию, но попытки США сохранить гегемонистское устройство противоречат духу времени. Так называемый порядок, основанный на правилах, — это мироустройство, которое не переняло черты, подобные политической колонизации после окончания Второй мировой войны, но унаследовало экономическую и идеологическую колонизацию в новых формах. Этот порядок не предполагает справедливых возможностей и прогресса для развивающихся стран. Он несправедлив и неустойчив. Но Вашингтон уже давно искусно подменяет чёрное белым в этом вопросе», — заявил Шэнь И, профессор международных отношений Фуданьского университета.

Как заключает издание, нравится это США или нет, голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Началась дедолларизация, страны теперь уделяют больше внимания региональному многостороннему сотрудничеству. Значение БРИКС растёт, а влияние G7 падает. Всё большую популярность набирают такие механизмы, как Шанхайская организация сотрудничества. Это тенденция, которую США не могут обратить вспять, даже создавая условных врагов, усиливая давление и навязывая свои приказы.

В недавнем эксклюзивном интервью Global Times Клэр Дейли, ирландский политик и член Европарламента, сказала, что мир переживает новый расцвет международных отношений, а Соединённые Штаты теряют сердца и умы всё большей части населения планеты, пока отчаянно пытаются удержать под контролем ЕС, а также Австралию и Великобританию — возможно, последнюю группу государств на своей стороне.

По словам господина Ян, тенденция к многополярности не остановится, а США сделают всё возможное, чтобы избежать этого. Они продолжат придумывать врагов, усиливать лагерную конфронтацию и сжимать узел вокруг своих стран-сателлитов. Однако что бы ни делали Штаты и какую бы стратегию они ни использовали, в конечном итоге Америка утратит своё доминирующее положение вместе с ветром, который возвестит начало эпохи многополярности.

«Чем больше Вашингтон борется, злоупотребляя своей гегемонией, тем больше разногласий, конфронтации и разрушений он принесёт миру. А всё это, в свою очередь, вызовет куда более сильное сопротивление международного сообщества ностальгии США по однополярному миру», — подводит итог Global Times.