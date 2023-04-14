Возвращение шведской водки на российский рынок разозлило скандинавских политиков, но российские рады

Известие о том, что водка Absolut вернётся на российский рынок, вызвала гневную реакцию со стороны шведских парламентариев, передаёт издание Nya Dagbladet. По мнению депутатов, «постыдное» возобновление экспорта известного бренда в Россию будет «приятным подарком Путину», а само решение со стороны компании — «беспрецедентно бесхарактерным».



AP

Французский алкогольный концерн Pernod Ricard, которому принадлежит бренд водки Absolut, возобновил экспорт своей продукции в Россию. Известие об этом вызвало гнев шведских политиков из всего партийного спектра скандинавской страны против производителя спиртных напитков, которые призвали общественность прекратить покупать продукцию компании, пишет издание Nya Dagbladet.

«Постыдно! Хватит покупать водку Absolut!» — пишет, к примеру, член парламента от шведских демократов Бьорн Сёдер. Андерс Игеман из партии социал-демократов, который в предыдущем правительстве занимал должность министра по делам интеграции и миграции, написал на своей странице в соцсети: «Absolut Putin». Представитель партии консерваторов Густав Гётберг называет решение о прекращении бойкота РФ «беспрецедентно бесхарактерным», отмечает автор статьи.

Депутат от Либеральной партии Швеции Анна Старбринк называет это решение «моральным крахом», а её коллега Карин Карлсбро утверждает, что экспорт шведской водки будет «приятным подарком Путину» и «издевательством над Украиной». Ещё один представитель партии либералов, Йоар Форсселль, считает «безумием», что с Россией вообще разрешена какая-либо торговля, и выступил за то, чтобы «все российские активы» были конфискованы.

По инициативе ЕС и США Швеция решила бойкотировать Россию в связи с началом украинского конфликта, после чего были запущены различные пакеты санкций, направленные на то, чтобы попытаться нанести ущерб экономике страны и изолировать её. В то же время критики отмечают, что эта политика в первую очередь наносит ущерб Швеции и Европе в большей степени, чем России, в том числе за счёт инфляции в результате дефицита энергии после прекращения импорта газа и нефти из страны, пишет Nya Dagbladet.

Отдел коммуникаций Absolut Company объявил о прекращении продолжавшегося примерно год бойкота, поскольку компания намерена «защитить сотрудников и обеспечить финансовую устойчивость местной организации», резюмирует автор.