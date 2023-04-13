В Геленджике пьяный гаишник на вездеходе совершил смертельное ДТП

В Геленджике пьяный сотрудник ГИБДД прокатил своего друга на внедорожнике, но не справился с управлением и перевернулся. По данным Telegram-канала Kub Mash, пассажир погиб на месте.

Товарищи, одним из которых является автоинспектор и лейтенант отдыхали и жарили шашлыки. В какой-то момент они решили, что неплохо бы прокатиться на вездеходе полицейского Yamaha. Владелец сел за руль и недалеко от улицы Островского не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание вездехода. Пассажир от полученных травм скончался на месте.

Руслан получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.Милиционер попытался переложить вину на Дениса. Денис сказал, что тот пошел в туалет, а его друг после этого сел за руль квадроцикла, который он перевернул. Точно такую же историю рассказали и жене Руслана. После допроса гаишник оказался достаточно смелым, чтобы сказать правду. Сотрудник ГИБДД был уволен, и против него было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.Ранее неизвестные напали на автомобиль с травматическим оружием в Ингушетии.

Отмечается, что изначально полицейский попытался переложить вину за аварию на погибшего. Он пояснил следователям, что, якобы, отошел в туалет, а в это время его друг сел за руль вездехода, уехал и перевернулся. Это же он говорил и супруге погибшего. После поминок на очередном допросе гаишник решил признаться и рассказать, как все было на самом деле. он был уволен и возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.