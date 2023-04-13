За три года новостройки подорожали на 82%

Ровно три года назад в России стартовала льготная ипотечная программа. За этот период средние цены на квартиры в новостройках выросли, по разным оценкам, на 73-82%, а платеж по данной ипотеке – более чем вдвое. Таким образом, появление льготной ипотеки лишь усугубило ситуацию на жилищном рынке и привело к снижению доступности квартир.

Сильнее всего – на 169% – выросли цены на “первичку” Краснодара. Новостройки Омска подорожали на 167%, Самары – на 153%. Новостройки Петербурга за три года прибавили в цене 77%. В Москве средняя цена жилья возросла на 57%, в Подмосковье – на 74%.

Запуск льготной ипотеки расширил аудиторию покупателей жилья, но одновременно позволил застройщикам существенно поднять цены. Относительно невысокие платежи, растянутые на срок до 20-30 лет, помогали поддерживать иллюзию доступных цен.

Сейчас, на фоне борьбы Центробанка с нулевой ипотекой и неизбежным ростом ставок, строительным компаниям приходится снижать цены – либо напрямую, либо через систему скидок.