 

Услуги ЖКХ, субсидии, ипотека: с 1 мая россиян ждут нововведения

13.04.2023, 9:02, Новости дня
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С 1 мая в России начнут действовать нововведения в сфере недвижимости, особенно они актуально для жильцов многоквартирных домов. Собственники с третьего месяца весны смогут добиться снижения стоимости услуг ЖКХ, а также оформить субсидии за коммунальные услуги по новым правилам. Новшества также коснутся ипотеки.

В мае дачники начнут уезжать за город, то есть будут отсутствовать в квартирах длительное время. При этом они смогут воспользоваться поправками в сфере ЖКХ и добиться перерасчета квитанций за вывоз мусора. Этой процедурой могут воспользоваться жильцы, которые отсутствовали дома более пяти дней подряд.

Чтобы добиться перерасчета стоимости услуг ЖКХ, придется обратиться в управляющую компанию и написать заявление, также потребуются документы, подтверждающие временное отсутствие, например, билеты. Кстати, заявление следует подать не позже 30 дней после возвращения в квартиру.

Кроме того, обязанность оплаты перерасхода, то есть разницы между индивидуальными и общедомовыми счетчиками теперь возлагается на жильцов. С 1 мая также меняются правила получения субсидий за коммунальные услуги. Компенсации можно получить не только на карту МИР, но и наличными, а доставкой денежных средств будет заниматься исключительно Почта России.

Для борьбы с закредитованностью граждан и регуляции ценообразования на рынке недвижимости ЦБ РФ с 1 мая увеличивает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Данная мера направлена на поддержку как банков, так и заемщиков.


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