Newsweek – польский премьер едет в США, чтобы обсудить Украину и посмотреть на оружие

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий отправляется с трёхдневным визитом в Америку. Глава правительства планирует встретиться с вице-президентом Камалой Харрис, а также посетить компании, производящие военную технику, пишет Newsweek.



AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправляется в трёхдневную поездку в США. Он планирует встретиться с вице-президентом Камалой Харрис и посетить американских производителей оружия, пишет Newsweek.

По словам издания, с самого начала спецоперации глава польского правительства остаётся одним из самых «последовательных критиков» Москвы. Он утверждает, что если ей «удастся одолеть Украину, то она не остановится на этом и вторгнется в одну из стран НАТО».

Ранее политик призывал союзников «избавиться от ложных представлений» об устремлениях его восточного соседа. «Это не локальный конфликт. РФ хочет поджечь Европу. Её цель — дестабилизировать весь глобальный экономический порядок», — убеждён Моравецкий.

Его визит начнётся с посещения Белого дома. Ожидается, что польский премьер и Харрис обсудят вопросы безопасности и двустороннего сотрудничества. Затем последуют экскурсии по неназванным предприятиям ВПК и встречи с их представителями.

«Перед лицом текущих геополитических вызовов вопрос вооружений стал приоритетом для правительства Польши. Вот почему в этом году она увеличивает расходы на оборону до 4 процентов ВВП, что будет одним из самых высоких показателей среди стран НАТО», — заявили в кабмине Моравецкого.

По словам чиновников, Варшава приобретает новое оружие в европейских странах, а также на других континентах. Кроме того, она заказывает технику у американских союзников, в том числе танки M1 Abrams и истребители F-35.

В феврале Польша поставила ВСУ танки «Леопард» и четыре истребителя МиГ-29 советского производства. Она также обсуждала с Киевом возможность отправки F-16, что, впрочем, не получило поддержки других членов альянса.

Белый дом по-прежнему выступает категорически против передачи Украине самолётов. Тем не менее во время недавней беседы с Владимиром Зеленским Моравецкий настаивал, что февральский визит Байдена в Варшаву подтвердил её роль «краеугольного камня трансатлантических отношений», подчёркивает издание.

«Польша — одна из самых вовлечённых стран в гуманитарную и военную поддержку Украины. В этом контексте мы являемся ключевым партнёром Соединённых Штатов», — отметили в своём заявлении представители Варшавы.

Польше необходимо сохранить репутацию «незаменимого союзника» США в Европе, особенно после её трений с ЕС, возникших до начала украинского кризиса. Такое мнение в письме Newsweek высказал профессор Висконсинского университета в Мадисоне Михаил Троицкий.

Он также предположил, что переговоры между Варшавой и Вашингтоном могут касаться «более прямого участия» в конфликте. На его взгляд, обсуждение этой темы может стать ещё серьёзнее, если Украине «не удастся восстановить свою территориальную целостность», заключает Newsweek.