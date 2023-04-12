Эпоха доллара заканчивается, но откажутся от него не сразу

Хотя доллар продолжает оставаться главной мировой валютой, однако страны недовольны его «навязыванием» и активно ищут способы снизить зависимость от него. Как пишет Al-Eqtisadiya, эпоха доминирования доллара заканчивается, и начинается переход к многополярной валютной системе, однако процесс этот будет небыстрым из-за стремления сохранить стабильность международных финансовых рынков.



AP

В последнее время американскими экспертами неоднократно поднимался вопрос о том, рискует ли доллар потерять свой международный статус и мировое господство. Они обеспокоены тем, что господство доллара над мировой финансовой системой, установившееся после Второй мировой войны, может быть подорвано. Как пишет Al-Eqtisadiya, большинство из них утверждает, что доминирование американской валюты больше нельзя воспринимать как должное и что мир недоволен «навязыванием» доллара в качестве основной мировой валюты.

Как отмечает автор материала, конечно, эти вопросы и опасения, связанные со статусом доллара и его будущим, возникли не внезапно. Американские власти всегда уделяли им пристальное внимание, поскольку доллар играет важную роль в поддержании гегемонии и экономического доминирования США в мире. Однако геополитические события, произошедшие в последнее время, послужили поводом для того, чтобы вновь поднять старые вопросы — в частности, находится ли господство доллара как мировой резервной валюты под угрозой?

Беспокойство американских экспертов также вызвано планами Бразилии и Аргентины создать единую валюту под названием «сур». Новая валюта не заменит национальные валюты этих стран и будет использоваться параллельно с ними. Бразилия и Аргентина с помощью нового инструмента хотят усилить экономическую интеграцию и стимулировать региональную торговлю. Идея единой валюты обсуждалась ещё в 80-х годах, но её реализация начинается только сейчас.

Американские аналитики боятся, что другие южноамериканские страны присоединятся к этому проекту. Единая валюта усилит интеграционные процессы и приведёт к отказу от доллара в региональной торговле, тем более что «сур» не будет заменой национальным валютам — по крайней мере на первых порах – и будет использоваться параллельно с ними.

Другие эксперты считают, что эти опасения преувеличены, а появление новой валюты, способной подорвать гегемонию доллара, маловероятно, по крайней мере в обозримом будущем.

Доллар по-прежнему является главной мировой валютой. Половина из 2 трлн долларовых банкнот находится в обращении за пределами Соединённых Штатов. Во многих странах он в повседневном обиходе заменяет собой местные валюты. К тому же примерно 40% долговых обязательств в мире деноминировано в долларах, что даёт Вашингтону колоссальные привилегии. Соединённые Штаты являются глобальным кредитором последней инстанции. Примерно 60% валютных резервов в мире хранятся в долларах. Почти 90% всей торговли иностранной валютой тоже идёт с участием доллара.

Митчелл Хамфрис, финансовый аналитик Банка Англии, заявил: «Альтернативы доллару будут использоваться исключительно на местном рынке и не выйдут за его пределы. Недавний крах криптовалюты показывает, насколько сложно противостоять гегемонии доллара. Американская экономика, наряду с её облигациями и акциями, стала предпочтительной гаванью для глобальных инвесторов, особенно в такие трудные экономические времена».

«Соединённые Штаты — единственная страна на планете, которая может оплачивать свои внешние долги в национальной валюте. Это даёт правительству США и американским компаниям огромную свободу действий в международной торговле и финансах. Независимо от того, сколько долговых обязательств Вашингтон имеет перед иностранными инвесторами, он может просто напечатать деньги, чтобы их погасить. Другие страны вынуждены покупать доллары или евро, чтобы погасить свой внешний долг. И единственный способ для них сделать это — либо экспортировать товаров больше, чем импортировать, либо занять больше долларов или евро на внешнем рынке. Соединённые Штаты свободны от таких ограничений и могут десятилетиями наращивать дефицит торгового баланса, то есть импортировать больше, чем экспортировать, без каких-либо последствий», — добавил он.

Но то, что финансовый аналитик Митчелл Хамфрис считает «силой доллара» и «силой американской экономики», как раз и побуждает экспертов искать другие валюты, способные бросить вызов доллару и свергнуть его с пьедестала. Некоторые эксперты не верят в крах доллара и считают, что нужно работать над укреплением глобальной роли евро, который снизит уязвимость международной экономики к потрясениям и придаст вес еврозоне.

Эвелин Джеймс, профессор международной торговли в Лондонской школе экономики, отметила: «Евро с долей в 20 процентов занимает второе место — после доллара — в международных валютных резервах. Согласно данным SWIFT, на американскую валюту приходится 41 процент проводимых международных расчётов, а на евро — 36 процентов (только в еврозоне). Что касается участия в мировой торговле, то здесь доля евро довольно скромная — не более 16 процентов».

«Евро резко упал по отношению к доллару в 2022 году. Он опустился ниже паритета с американской валютой, а затем его курс снова вырос, что помогло создать комфортные условия для борьбы с инфляцией. Короче говоря, евро, несомненно, имеет потенциал для того, чтобы играть более важную роль в мировой экономике, но его будущее туманно, учитывая экономический кризис в Европе», — добавила она.

При этом некоторые эксперты считают, что, несмотря на гегемонию доллара в международной валютной системе после Бреттон-Вудского соглашения, отсутствие реальной конкуренции, взлёты и падения американской экономики, ситуация постепенно меняется. Мировые валютные резервы в долларах США по итогам 2022 года составляли 59% общего объёма, в то время как в 1999 году эта доля достигала 71%.

Некоторые могут ожидать, что евро выиграет от уменьшения доли доллара в мировых резервах, поскольку он является валютой еврозоны — экономического региона, близкого по размеру к Соединённым Штатам. Китайский юань может стать ещё одним потенциальным победителем, учитывая быстрый экономический рост Пекина за последние три десятилетия. Китай — вторая по величине экономика в мире, но его валюта до сих пор не является полностью свободно конвертируемой.

Если доллар потеряет лидерство в мировой валютно-финансовой системе, он может быть заменён другой валютой или группой валют, считает американский экономист Оливер Лиман.

Он заявил в беседе с Al-Eqtisadiya: «Несмотря на то что сейчас в еврозону входят 20 государств с общим населением более 350 миллионов человек, ей не хватает достаточно глубоких рынков капитала. Национальные кредитные и фондовые рынки всё ещё довольно малы по сравнению с Соединёнными Штатами. С другой стороны, в Китае используются инструменты контроля за движением капитала (особенно по регулированию оттока), а ликвидность юаня на финансовых рынках по-прежнему ограничена».

При этом американский экономист считает, что доллар не сможет вечно удерживать своё господствующее положение, поскольку его доля в валютных резервах других стран значительно снизилась в пользу других валют. С другой стороны, доли евро, юаня и валют стран с развивающейся экономикой, таких как индийская рупия и бразильский реал, в международных расчётах значительно возросли.

Как заключает издание, другими словами, эпоха доминирования доллара заканчивается, и начинается переход к многополярной валютной системе. Однако процесс этот будет небыстрым из-за стремления сохранить стабильность международных финансовых рынков.