 

Немецкие политики раскритиковали Макрона за идею «отмежевания» от США

12.04.2023, 8:44, Новости дня
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Слова Эммануэля Макрона о большей самостоятельности Европы от США и необходимости сближения с Китаем вызвали волну критики в ФРГ, пишет Der Spiegel. Депутат бундестага Норберт Рёттген заявил, что США защищают Европу, а риторика французского лидера «наивна и опасна». Ряд других немецких политиков указали на то, что США являются ключевым союзником Европы.


AP

Высказывания Эммануэля Макрона о том, что Европа должна быть менее зависимой от США, встретили жёсткую критику со стороны ряда немецких политиков, пишет Der Spiegel. В частности, позиция Макрона была не принята депутатом от партии ХДС Норбертом Рёттгеном.

«В то время как США, а не Франция или Германия, оказывают основную поддержку Украине, защищая тем самым Европу, Макрон требует отмежевания от США. В то время как Китай симулирует на учениях атаку на Тайвань, Макрон требует сближения с Пекином», — написал Рёттген у себя в Twitter. Издание напоминает, что Макрон, помимо прочего, заявил, что Европа не должна быть «подельником» в тайваньском вопросе.

По мнению Рёттгена, своей «наивной и опасной риторикой» Макрон способствует разделению Европы. Рёттген подчеркнул, что мировой порядок по китайскому представлению не в европейских интересах. С мнением Рёттгена согласился депутат от партии СДПГ Метин Хакверди: он заявил, что США и Европа должны всегда вести единую политику в отношении Китая. Ещё один депутат от партии ХДС Кристоф Плосс заявил, что США являются важнейшим союзником Европы и попытка европейских лидеров пойти своим, отдельным путём, стала бы фатальной.

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер также осудил слова Макрона, заявив, что «тот, кто выступает за свободу и демократию, не является подельником». Вебер также отметил, что европейские страны снижают доверие к себе, когда они с одной стороны выступают за суверенитет Европы, а с другой стороны заключают всевозможные сделки с Китаем.


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