 

Королева красоты: Лепс впервые представил тщательно скрываемую дочь

06.04.2023, 23:16, Новости дня
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В столичном зале “Крокус Сити Холл” вручили престижную музыкальную премию “Жара”. Среди гостей красной дорожки был и Григорий Лепс. Причем исполнитель пришел туда не один, а с 15-летней дочерью Николь, что стало сенсацией. Ведь если его старшую – 21-летнюю Еву – все видели в составе девичьей группы Cosmos Girls, состоящей из трех юных красоток, то Николь он до сих пор тщательно оберегал от посторонних глаз и камер.

И напрасно, ведь она – настоящая королева красоты!

“Пройти по красной дорожке было моей давней мечтой, – призналась Николь. – Но папа не брал с собой. Я шесть лет его просила!” “Всему свое время, – пояснил строгий отец. – Главное, чтобы не в последний раз”.

Сама Николь тоже планирует связать свою жизнь со сценой. “Я сейчас профессионально занимаюсь танцами, – рассказала она “Дни.ру”. – Поэтому думаю, у меня получится выступать немного в другой сфере, нежели музыка”.

Кстати, о музыке. “На эстраде хватает и бездарностей, и талантливых людей, – считает Григорий Лепс. – Но, на мой взгляд, наиболее яркий молодой артист сегодня – Ваня Дмитриенко. Очень талантливый молодой человек!” Так что, может так случиться, что появится коллаборация Николь Лепс и Вани Дмитриенко!” Тем более, они почти ровесники – ему 17, а Николь в мае отметит 16-летие.


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