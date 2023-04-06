 

НАТО — вовсе не оборонительный блок, а инструмент властных элит США

06.04.2023, 21:37, Новости дня
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НАТО — это вовсе не оборонительный блок, а лишь инструмент американских властных элит для продвижения собственных интересов. С таким заявлением выступил бывший член шведского парламента и бывший сотрудник ООН Рогер Рихтхофф в интервью порталу SwebbTV. Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс не укрепит безопасность Европы, а наоборот, увеличит градус напряжённости в регионе, что уже происходит.


AP

Вступление Швеции и Финляндии в возглавляемый США военный блок НАТО уже начинает выглядеть как катастрофа. Североатлантический альянс должен был сделать Швецию более безопасной, однако на деле всё обстоит совсем наоборот — напряжённость только возросла. Всё происходит именно так, так прогнозировали критики НАТО, среди которых была бывший премьер-министр страны Магдалена Андерссон до начала марта 2022 года, которая вдруг по какой-то причине передумала, пишет SwebbTV.

Через западные средства массовой информации распространилась паника, что РФ вторгнется в Европу. Это может показаться странным, поскольку очевидно, что российские газопроводы были построены для продажи энергии в Европу. «НАТО — это вовсе не оборонительный союз, а не что иное, как инструмент США для продвижения собственных интересов», — заявил бывший член шведского парламента и бывший сотрудник ООН Рогер Рихтхофф в интервью порталу SwebbTV.

По его словам, Балтийское море фактически стало владением НАТО, что значительно увеличило градус напряжённости и неопределённости в Северной Европе. Согласно расследованию легендарного журналиста Сеймура Хёрша, страны НАТО, США и Норвегия, уже успели взорвать «Северные потоки», которые могли снабжать Европу дешёвой энергией. Теракт в сентябре прошлого года — один из самых страшных террористических актов современности, и, по словам Хёрша, он был осуществлён под прикрытием учений НАТО в Балтийском море прошлым летом, отмечает SwebbTV.

В середине марта этого года, как раз перед вступлением Финляндии в НАТО, над Финским заливом пролетели американские самолёты B52. Как отмечает автор статьи, так близко к Санкт-Петербургу и к Калининграду самолёты НАТО ещё не летали. По мнению Рихтхоффа, присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу будет лишь способствовать дальнейшему усилению напряжённости и ответных мер с российской стороны, резюмирует SwebbTV.


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