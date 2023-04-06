Как не попасть в группу риска и сохранить здоровье своих сосудов

Сейчас врачи в России уделяют много времени борьбе с этой группой заболеваний. Создаются специальные программы и форумы, где врачи рассказывают о важности профилактических мероприятий и своевременном лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Что относится к таким заболеваниям, каковы причины возникновения?

Сердечно-сосудистые заболевания – это группа патологий кровеносной системы: сердца, артерий, вен, сосудов. Причин может быть несколько, например, одной из причин сосудистых патологий является эндотелиальная дисфункция.

Эндотелий — это слой уплощенных клеток, выстилающий стенки кровеносных сосудов и капилляров, обеспечивающий процессы обмена между кровью и тканями. По сути эндотелий — это “самостоятельный” орган, который выполняет ряд собственных функций и подвержен риску патологий. При повреждении эндотелиального слоя стенки сосудов начинают терять свою прочность и эластичность, что может привести к развитию более тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы таких как артериальная гипертензия, атеросклероз, хроническое заболевание вен и многие другие.

Второй причиной может быть повышение в крови уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Увеличение их концентрации приводит к избытку холестерина, формирующего бляшки на стенках сосудов, сужающие их просвет и как следствие атеросклерозу. Часто одно первично возникшее сердечно-сосудистое заболевание влечёт развитие другого.

Так, например атеросклероз и артериальная гипертония являются основными причинами ишемической болезни сердца, ревмокардит нередко приводит к приобретённым порокам, аритмии сердца, а нарушения сердечного ритма – к тромбоэмболии артерий, снабжающих кровью конечности и внутренние органы. Из чего можно сделать вывод, что профилактика лучшее решение, чтобы не попасть в группу риска. Посмотрим на факторы, которые вызывают сердечно-сосудистые патологии.

Факторы, вызывающие сбой в работе сердечно-сосудистой системы:

малоподвижный образ жизни негативно влияет на состояние сосудистых стенок и миокарда, повышает риск тромбозов, способствует возникновению лишнего веса, сахарного диабета;

неправильное питание: повышенное потребление соли повышает риск гипертонической болезни, избыток сладкого в рационе влечёт сахарный диабет, ожирение, повышает уровень липопротеинов низкой плотности. Злоупотребление животными жирами способствует развитию атеросклероза. Недостаток белков, микроэлементов (калия, магния, железа, меди, цинка, селена), большинства витаминов негативно влияет на состояние сосудов и сердца, функцию миокарда;

стресс, сопровождается выбросом адреналина, повышающего нагрузку на сердце, что может привести к инфаркту миокарда. Хронический стресс сопровождается повышенным уровнем кортизола, замедляющего выработку гормона роста. Дефицит этого гормона у взрослых опосредованно провоцирует развитие ССЗ;

избыточная масса тела – как правило, следствие воздействия перечисленных выше факторов. Ожирение является благоприятным условием возникновения тромбоэмболий, способствует повышению уровня ЛПНП, создаёт дополнительную нагрузку для сердца и сосудов;

вредные привычки. Злоупотребления спиртными напитками влечёт снижение сократительной функции миокарда, нарушает кровообращение. Табакокурение приводит к повышению артериального давления, провоцирует тромбообразование, формирование атеросклеротических бляшек, увеличивает риск аритмии.

Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний

Профилактику можно разделить на два вида – первичную, под которой понимают предупреждение заболевания и реагирование на первые симптомы, и вторичную, то есть профилактику осложнений уже возникшего заболевания.

И в первом, и во втором случае необходимо поддерживать сосуды комплексно: здоровая диета, активный образ жизни, отказ от вредных привычек и самое главное прием ангиопротекторных препаратов комплексного действия.

В России к таким препаратам относится “Ангионорм”. В его составе находятся растительные компоненты.

Согласно инструкции, препарат применяют в составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся сосудистыми нарушениями, такими как повышение агрегации тромбоцитов, нарушение проницаемости капилляров и микроциркуляции, нарушение венозного кровообращения (варикозное расширение вен, посттромботический синдром, тромбофлебиты).

Отмечается, что “Ангионорм” можно сочетать с другими лекарствами при комплексном лечении. Препарат необходимо применять только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Не дожидайтесь первых симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Своевременно обращайтесь для профилактического осмотра и будьте уверены в своем здоровье!