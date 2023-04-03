 

Мальчики для Володи: шалунья Подольская подарила на юбилей Преснякову мужской стриптиз

03.04.2023, 21:17, Новости дня
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Грандиозным концертом в столичном зале “Крокус Сити Холл” Илья Резник отметил 85-летие. Более сорока артистов, четыре часа, семь тысяч зрителей – этот вечер войдет в историю российской музыки. Среди участвовавших в праздничной программе звезд были супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Она пела “Обмани меня”, а он – “Странник” и “Стюардесса по имени Жанна”.

29 марта Пресняков-младший стал “круглым отличником” – отпраздновал 55-летие. Правда, торжественный банкет состоится несколькими днями позже. “Я решила подарить Володе стриптиз – и мужской, и женский, – смеется Подольская. – И от себя, и от друзей”. Интересно, шутит они или говорит серьезно? Ведь еще накануне в социальных сетях шалунья Наташа хвасталась, что-де купила новое белье.

Сам Пресняков накануне юбилея рассказывал журналистам, что когда его с возрастом стали называть Владимиром Владимировичем, он вдруг стал понимать, чем на самом деле занимается. “До этого все лилось, как река, само собой. Специально стать артистом никогда не хотел. Не было такой задачи – научиться писать музыку, много зарабатывать. Все сложилось. И только когда мне исполнилось 50 лет и меня стали называть по имени-отчеству, я стал задумываться о вещах, которые окружают музыку. И понимать многое. В этом смысле я – счастливчик”, – пояснил исполнитель.


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