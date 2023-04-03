 

Китай увеличил число маршрутов для железнодорожных грузоперевозок с Россией

03.04.2023, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После визита китайского президента Си Цзиньпина в Россию две страны связало множество новых железнодорожных маршрутов для перевозок грузов, пишет France Inter. Игнорируя антироссийские санкции Запада, Пекин стал активнее развивать взаимовыгодное торговое сотрудничество с соседней страной.


AP

Несмотря на международные санкции против России, Китай продолжает укреплять сотрудничество со своим соседом, рассказывает France Inter. Недавно начало действовать множество новых прямых железнодорожных маршрутов для грузовых перевозок — в частности, один из них связал столицы двух государств. Первый состав длиной в несколько сотен метров с большой помпой отправился с вокзала Пингу на севере Пекина. Поезд преодолеет 9 тыс. км, пересечёт пустыню Внутренней Монголии на территории Китая и собственно Монголию, а через 18 дней прибудет в Москву. В вагонах отправлены товары на сумму почти в $3 млн.

«Такое сотрудничество работает в обе стороны, — объясняет Чу Исяо, глава одной из пекинских компаний по транзитным перевозкам. — Всего поезд перевозит 55 контейнеров с бытовой техникой, холодильниками, кондиционерами, одеждой и обувью. Затем состав вернётся из Москвы с русскими деликатесами, такими как шоколад, пиво, а также сыпучим грузом: деревом, древесной массой для изготовления бумаги и минеральным сырьём».

Как отмечает издание, каждый месяц между Москвой и Пекином будут курсировать четыре поезда. Кроме того, несколько недель назад в российскую столицу также отправился поезд из города Ланфан в провинции Хэбэй. Он везёт 40 тыс. обеденных столов, а также товары первой необходимости, которые теперь в РФ сложно достать из-за международных санкций. При этом китайские компании рады новым железнодорожным маршрутам и определённо выигрывают благодаря санкциям.

В интервью французскому сайту Чу Исяо намекнул, что в ближайшие месяцы двусторонняя торговля будет набирать обороты. «Скоро мы отправимся в Россию, чтобы вместе с предприятиями и чиновниками разобраться, как можно укрепить сотрудничество и сделать его долговечным, — заявил экспедитор. — Визит президента Си в Россию содействует такому сотрудничеству. Российские товары отличаются очень хорошим качеством и выгодными ценами».

В заключение France Info добавляет, что рассматривается также возможность проложить из провинции Хэбэй в Россию маршрут для морских грузоперевозок. С начала украинского конфликта торговля между Россией и Китаем выросла на 30% и за год составила рекордные $185 млрд. Так, с января РФ заняла первое место в рынке экспорта китайских автомобилей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09.20 / Британский авторынок в августе упал на 6%

03.04.23 / Силуанов заявил, что в 2023 году Фонд национального благосостояния не был пополнен

15.01.22 / В YouTube появится функция «умной» загрузки видеороликов

05.09.21 / Полиция Бразилии во время матча пришла за футболистами сборной Аргентины

18.03.21 / Врач объяснил прирост новых случаев COVID-19 в Москве

03.07.20 / Путин о поправках в Конституцию: Мы приняли это решение вместе

29.07.20 / ФРС США собралась открыть расследование против Visa и Mastercard

05.11.20 / “Господи! Поскорее!”. 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам

25.06.21 / Франция и Германия предложили странам ЕС прояснить разногласия с Россией

03.03.21 / Шмыгаль рассказал об уровне смертности от коронавируса в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика