 

В Таганском парке пройдет фестиваль детского и юношеского творчества

02.04.2023, 15:56, Новости дня
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В столице в третий раз пройдет фестиваль детского и юношеского творчества “Весна в Таганском парке”. Мероприятие состоится 27 апреля.

На нем выступят молодые творческие коллективы образовательных учреждений и досуговых центров Таганского района. Вместе с юными артистами на сцену выйдут преподаватели.

Фестиваль дает возможность многим ребятам впервые выступить на большой сцене, отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

“В этом году организаторы предложили новую концепцию — “Учителя и наставники” — в честь Года педагога и наставника”, – сообщила заммэра.

Прием заявок продлится до 7 апреля. Видеозапись необходимо отправить на электронную почту [email protected] Организаторы определят коллективы, которые пригласят на фестиваль.


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