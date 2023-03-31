 

“Естественный и адекватный подход”: Аркатов высоко оценил стремление Пригожина привести Россию к победе в СВО

31.03.2023, 13:42, Новости дня
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Ранее предприниматель в очередной раз посетил Бахмут (бывший Артемовск). Там он пообщался с “музыкантами” и обсудил с ними оперативную обстановку в городе.

Аркатов сравнил действия Пригожина с поведением советских военачальников в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Спикер подчеркнул, что представители высшего офицерского состава Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) часто управляли ходом боев непосредственно с фронта.

“На мой взгляд, это вполне адекватная практика для тех, кто руководит военными операциями. Я бы сказал, историческая практика. В нашей истории есть немало генералов, которые бывали на передовой и даже погибали там в годы ВОВ. Думаю, это естественный и адекватный подход для понимания ситуации на местах”, — указал политолог.

Сам Евгений Пригожин неоднократно подчеркивал, что в настоящий момент его главной задачей является помощь Родине в достижении победы в рамках СВО. Именно поэтому он стремится оперативно разрешать возникающие на фронте сложности.

Аркатов отметил и появление новых инициатив от руководства ЧВК “Вагнер” по набору бойцов. Недавно сразу в несколько российских регионов выехали мобильные пункты вербовки новобранцев в ряды организации. Спикер подчеркнул, что Пригожин всегда лично занимается вопросами и не делегирует решение проблем.

“Логичный шаг, чтобы привлечь больше людей туда, где они нужны. Существуют разные формы агитации. Не попробовав — не поймешь. А, если инструмент работает, то отлично”, — заключил спикер.


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