 

Илон Маск запустил свой пивной бренд в бутылках в стиле Cybertruck

31.03.2023, 11:25, Новости дня
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Компания Илона Маска Tesla запустила свой собственный бренд пива GigaBier. Оно будет доступно только в ограниченных количествах. Об этом пишет Gadget Tendency.

Бутылка GigaBier выполнена в “стиле Cybertruck”, футуристического электрического пикапа компании. Коробка, содержащая три бутылки по 0,3 мл каждая, продается за EUR 89, что составляет 7400 рублей. Пиво сварено в Берлине и содержит сладкие ноты цитрусовых, бергамота и лимона.

Примечателен тот факт, что Илон Маск в прошлом уже выпускал ограниченные тиражи ряда продуктов под собственным брендом. Например, миллиардер продавал огнеметы, одеколон с ароматом жженых волос, киберсвисток и текилыу. В 2017 году Маск также торговал кепками и временно сменил род деятельности в одной из соцсетей на “продавец головных уборов”.


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