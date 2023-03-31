Илон Маск запустил свой пивной бренд в бутылках в стиле Cybertruck

Компания Илона Маска Tesla запустила свой собственный бренд пива GigaBier. Оно будет доступно только в ограниченных количествах. Об этом пишет Gadget Tendency.

Бутылка GigaBier выполнена в “стиле Cybertruck”, футуристического электрического пикапа компании. Коробка, содержащая три бутылки по 0,3 мл каждая, продается за EUR 89, что составляет 7400 рублей. Пиво сварено в Берлине и содержит сладкие ноты цитрусовых, бергамота и лимона.

Примечателен тот факт, что Илон Маск в прошлом уже выпускал ограниченные тиражи ряда продуктов под собственным брендом. Например, миллиардер продавал огнеметы, одеколон с ароматом жженых волос, киберсвисток и текилыу. В 2017 году Маск также торговал кепками и временно сменил род деятельности в одной из соцсетей на “продавец головных уборов”.