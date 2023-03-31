«Ситуация не улучшается» — глава МАГАТЭ призвал защитить ЗАЭС и предотвратить ядерную катастрофу

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об усилении военных действий вокруг территории Запорожской АЭС и предупредил о риске ядерной катастрофы, пишет Das Erste. Во время визита на электростанцию Гросси призвал «защитить станцию от каких-либо атак». Кроме того, глава МАГАТЭ пообещал предложить «реалистичные меры» для обеспечения безопасности ЗАЭС, «которые будут одобрены всеми сторонами».



AP

Во время визита на Запорожскую АЭС генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупредил о риске «катастрофы» на объекте, находящемся под контролем России, пишет Das Erste.

«Очевидно, что ситуация не улучшается. Наоборот, военные действия вокруг этой территории усиливаются. Должны быть приняты меры для того, чтобы защитить станцию от каких-либо атак», — заявил Гросси на пресс-конференции после осмотра ЗАЭС. Ранее он посещал крупнейшую в Европе атомную электростанцию в сентябре.

Глава МАГАТЭ заявил, что приложит усилия для нахождения компромисса между Москвой и Киевом, чтобы обеспечить безопасность ЗАЭС. «Я пытаюсь подготовить и предложить реалистичные меры, которые будут одобрены всеми сторонами», — подчеркнул он. Эти меры будут нацелены на защиту самой станции, а не территории вокруг неё.

«Мы должны избежать катастрофы», — добавил глава МАГАТЭ. Для этого РФ и Украине следует договориться об «определённых принципах, определённых обязательствах — в частности, об отказе от обстрелов электростанции». По его словам, сейчас с двумя сторонами обсуждаются меры для предотвращения ядерной аварии, которая может сопровождаться выбросом радиоактивных веществ. «Я оптимист и считаю, что это возможно», — подчеркнул Гросси.

Российское государственное телевидение показало, как эксперты МАГАТЭ в бронежилетах ООН пересекли линию фронта между подконтрольной Киеву и подконтрольной Москве частями Запорожской области. Часть пути они прошли пешком по разрушенному мосту.

По словам главы МАГАТЭ, основной целью переговоров с Москвой и Киевом является ядерная безопасность. Необходимо сделать «всё возможное для защиты людей». Запорожскую АЭС, которая неоднократно подвергалась обстрелам, осмотрела делегация из 18 человек. Три эксперта останутся на электростанции примерно на два месяца после ротации. Они сменят специалистов-ядерщиков, находящихся там в настоящее время.

Москва и Киев возлагают друг на друга ответственность за обстрелы ЗАЭС и территории вокруг неё. Из-за обстрелов ЗАЭС ​​несколько раз отключалась от энергосистемы Украины, хотя для безопасной работы ей необходимо постоянное электроснабжение. Её питание обеспечивалось за счёт аварийных дизельных генераторов, срок работы которых ограничен, пишет Das Erste.