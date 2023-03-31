 

Bloomberg – Пентагон признал, что для выполнения боевых вылетов годится только половина истребителей F-35 из его арсенала

31.03.2023, 3:55, Новости дня
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Из данных свежего доклада следует, что половина истребителей ВВС США могут выполнять лишь некоторые боевые задачи. Полной боевой готовности соответствуют только 30% машин. Причём с годами ситуация только ухудшается. Ещё два года назад эти показатели составляли 69% и 39% соответственно, пишет Bloomberg.


AP

Лишь около половины истребителей F-35, которые имеются в распоряжении Пентагона, годятся для выполнения боевых задач, пишет Bloomberg.  

По состоянию на февраль этого года, ВВС США располагают более 540 истребителями. При этом средний показатель боеспособности этих самолётов составил 53,1%. Такие данные приводит генерал Майкл Шмидт в докладе, подготовленном для слушаний в авиационном подкомитете комитета палаты представителей по делам вооружённых сил. 

Это означает, что половина истребителей могут выполнять некоторые задачи — тренировочные, боевые или демонстрационные полёты. Полностью готовы к выполнению всех задач лишь 30% машин. Причём в последние годы ситуация заметно ухудшилась. Так, в 2020 году средний показатель полной боеготовности составлял 39%, а частичной — 69%.

По данным оперативного испытательного центра Министерства обороны США, в конце 2022 года уровень доступности истребителей, назначенных для выполнения боевых задач, составил 65%. Bloomberg отмечает, что пока нет чёткого понимания, является ли такой показатель временным спадом или началом долгосрочной тенденции. 

В докладе Шмидта не обозначены причины, однако раньше сообщалось о проблемах с нехваткой запчастей, частой поломкой компонентов двигателя и длительном времени ремонта.  

«Это неприемлемо, и моим главным приоритетом является максимизация боеготовности», — приводит слова Шмидта агентство Bloomberg. «Сложности с боеготовностью остаются, как видно из многочисленных выводов счётной палаты». Тем не менее генерал надеется увеличить нынешние показатели по крайней мере на 10% в течение года. 

В план генерала входит разобраться с главными причинами спада боеготовности, хотя конкретной информации по этому вопросу нет. Для этой цели он планирует собирать каждые две недели совещания с участием членов программы, международных пользователей машин и представителей компании-производителя. 

Bloomberg также приводит следующие данные из ежегодного отчёта Счётной палаты США, просвещённом F-35. По заявлению производителя Lockheed Martin, прошлый год стал худшим за последние 6 лет, 50% боевых машин были доставлены с опозданием. Производитель двигателей опоздал с поставкой почти всех двигателей в 2022 году. Кроме того, субподрядчик, обеспечивающий охлаждение двигателя, работает «недостаточно результативно, что приводит к сокращению срока службы двигателя». 


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