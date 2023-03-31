N-TV – может раскрыть причину взрыва — Дания подняла со дна таинственный объект у «Северного потока»

Власти Дании подняли со дна Балтийского моря подозрительный объект, который может раскрыть тайну подрыва «Северных потоков», пишет N-TV. О нём впервые ещё две недели назад сообщил глава Кремля Владимир Путин, предположив, что это может быть антенна для приёма сигнала для приведения в действие взрывного устройства. Подъём объекта проходил под наблюдением датских военных и представителей из российского энергетического концерна «Газпром».



AP

Дания подняла таинственный объект со дна Балтийского моря вблизи повреждённого газопровода «Северный поток — 2», который может раскрыть причину взрыва, пишет N-TV. Он находился на глубине 73 м. За процессом следили местные военные, а также представители РФ из энергетического концерна «Газпром».

Об объекте впервые ещё две недели назад сообщил российский президент Владимир Путин: «Специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала для приведения в действие взрывного устройства». Датское же энергетическое агентство полагает, что речь идёт о пустом дымовом буе, и он не представляет угрозы для безопасности.

«Северные потоки» были повреждены в сентябре в результате четырёх взрывов, напоминает N-TV. По ним российский газ поступал в Германию. На момент взрыва трубопроводы не работали, но содержали голубое топливо. В Швеции считают, что это была акция саботажа. На месте происшествия были обнаружены остатки взрывчатки. В осуществлении подрыва подозревают Россию, но есть и следы, ведущие на Украину.