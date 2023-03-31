 

Rzeczpospolita – взять и перекрыть — экс-министр призвал запретить импорт украинских продуктов в Польшу

31.03.2023, 1:05, Новости дня
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Принимать какие-либо спасательные меры в отношении украинского зерна, которое нанесло удар по польским фермерам, уже слишком поздно, заявил бывший министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. По его словам, единственно возможный выход — полный запрет на импорт продуктов питания с Украины. В интервью Rzeczpospolita он признал, что когда в доме трубу уже прорвало, то нет смысла хвататься за тряпку: потоп не остановить, если не перекрыть трубу.


АР

«Эта встреча разрешает спор на время пасхальных праздников, но после них мы будем вынуждены вернуться к нему», — прокомментировал результаты совещания между министром сельского хозяйства и фермерами в рамках так называемого круглого стола депутат Марек Савицкий. 

В интервью Rzeczpospolita экс-министр объяснил, что в середине встречи министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик выдвинул свои предложения, которые, однако, нисколько не удовлетворили фермеров. «Позже они выработали соглашение, идентичное с нашим исправительным законопроектом от июля прошлого года. Однако, к сожалению, для него уже слишком поздно. Если Вы сталкиваетесь с ситуацией, когда в Вашем доме прорывает трубу и вода всё затапливает, Вы не хватаетесь за тряпку, а сначала перекрываете трубу», — объяснил бывший министр сельского хозяйства. «На настоящий момент нет другого выхода, кроме как полностью заблокировать продукты питания с Украины», — добавил он. 

По словам Савицкого, Европа открыла свои двери в то время, когда черноморские порты были полностью заблокированы, что автоматически привело к росту цен на зерно на мировых рынках. Однако когда в июле их разблокировали, то и цены автоматически пошли вниз. «Тогда мы предложили законопроект, который вводил бы пошлину в размере 1000 злотых за ввоз зерна в Польшу…», — напомнил он.

«Премьер-министр Ковальчик говорит, что будет стимулировать экспорт зерна из Польши на третьи рынки. Но как же он это сделает? Если посмотреть на предыдущие годы, то в 2021-м у нас был рекордный экспорт зерна из Польши — 4,5 миллиона тонн. А в прошлом году, когда был приток украинского зерна, это было всего 3,8 миллиона тонн», — резюмировал он. 


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